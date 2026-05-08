ADN de Campeón: El Thunder emula a las dinastías de los 80

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La juventud del Oklahoma City Thunder ya no es un argumento de duda, sino de asombro. Tras la contundente victoria de anoche en el Juego 2 de las Semifinales del Oeste ante los Lakers, el conjunto de OKC no solo puso la serie 2-0 a su favor, sino que alcanzó una frontera estadística que solo tres equipos habían cruzado en los más de 75 años de la liga.

Ganar seis partidos seguidos al inicio de los Playoffs es difícil; hacerlo aplastando a los rivales por un margen combinado de tres dígitos es casi inédito. Con un diferencial de +105 en sus primeros seis encuentros de 2026, el Thunder se une a un club extremadamente exclusivo:

1987 Los Angeles Lakers (+131): Liderados por Magic Johnson, terminaron ganando el anillo.

2009 Cleveland Cavaliers (+109): La versión dominante de LeBron James en su primera etapa en Ohio.

2026 Oklahoma City Thunder (+105): El actual vendaval del Oeste.

1985 Los Angeles Lakers (+105): El equipo del "Showtime" que también se coronó campeón.

Una máquina de eficiencia

Lo que hace este hito aún más impresionante es que el Thunder ha mantenido este nivel tras barrer a los Phoenix Suns en primera ronda y ahora someter a un equipo de jerarquía como los Lakers en los dos primeros duelos de semifinales. La defensa asfixiante y un ataque liderado por un Shai Gilgeous-Alexander en modo MVP han permitido que OKC gane sus partidos por un promedio de 17.5 puntos.

Mirar los nombres en esta lista es mirar la historia grande del baloncesto. Dos de los tres equipos previos que lograron este inicio terminaron levantando el trofeo Larry O'Brien. Para este Thunder, que ya rompió récords de diferencial en la temporada regular (terminando con un histórico +12.9 por juego), la postemporada está siendo la validación definitiva de su proyecto.

Con la serie ahora trasladándose a Los Ángeles, el Thunder no solo lleva una ventaja deportiva, sino el impulso de una de las arrancadas más dominantes jamás vistas en los anales de la NBA.