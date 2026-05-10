Steve Kerr renueva con los Warriors: dos años más para la leyenda de la Bahía

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Es oficial: el arquitecto de la dinastía de la Bahía no se marcha a ninguna parte. Tras tres semanas de intensas negociaciones y una buena dosis de introspección, Steve Kerr ha acordado una extensión de contrato por dos temporadas para permanecer al frente de los Golden State Warriors.

Este acuerdo asegura que Kerr lidere al equipo en su decimotercera campaña y, lo que es más importante, garantiza que el tramo final de la carrera de Stephen Curry esté bajo la tutela del hombre con el que conquistó cuatro anillos de la NBA.

El contrato: prestigio y lealtad en la Bahía

Aunque los detalles exactos del monto total se mantienen bajo reserva, fuentes de la liga confirman que el nuevo vínculo mantiene a Kerr como el estratega mejor pagado de toda la NBA en términos anuales. Tomando como referencia los 17.5 millones de dólares que percibió el curso pasado, la organización deja claro que, a pesar de los baches recientes, su confianza en el liderazgo de Kerr es inquebrantable.

Las negociaciones con el propietario Joe Lacob y el gerente general Mike Dunleavy no se limitaron a los ceros en el cheque. Durante las últimas dos semanas, las partes se sumergieron en debates profundos sobre la filosofía ofensiva, el desarrollo de los jóvenes talentos y la visión a largo plazo de una franquicia que se niega a cerrar su ventana de campeonato.

De la duda al compromiso: un año de turbulencias

La renovación llega tras un periodo de incertidumbre que tuvo a los aficionados en vilo. En octubre, Kerr sorprendió al anunciar que no buscaría una extensión inmediata, prefiriendo apostar por sí mismo en el último año de su contrato. Sin embargo, la temporada 2025-2026 fue un trago amargo: las lesiones y la irregularidad condenaron a los Warriors a un récord de 37 victorias y 45 derrotas.

La eliminación en el torneo Play-In ante los Phoenix Suns fue el punto más bajo, provocando que incluso el propio Kerr admitiera que los ciclos tienen fecha de caducidad. No obstante, el deseo de revancha y el apoyo incondicional de su estrella fueron determinantes. "Quiero que el entrenador sea feliz", había declarado Curry tras la eliminación, dejando claro que para él no había otra opción en el banquillo.

Un legado entre gigantes

Kerr no es solo un entrenador exitoso; es historia viva de la liga. Desde que asumió el cargo en 2014, transformó a los Warriors en una máquina de jugar al baloncesto, logrando hitos que parecen de videojuego:

Cuatro títulos de la NBA (2015, 2017, 2018, 2022).

El récord histórico de 73 victorias en una temporada regular.

El cuarto entrenador más rápido en alcanzar las 600 victorias, necesitando solo 943 partidos para unirse a leyendas como Phil Jackson y Gregg Popovich.

El futuro inmediato: Draft y reconstrucción

Con la continuidad de Kerr asegurada, la directiva de Golden State pone la mirada en el 10 de mayo, fecha del sorteo del Draft. Los Warriors llegan con una probabilidad estadística del 9.4% de colarse entre los cuatro primeros puestos, aunque lo más probable es que mantengan la undécima selección (77.6% de probabilidad).

Este movimiento en el banquillo es solo el primer paso de un verano que promete ser agresivo. Con Curry bajo contrato por una temporada más (y una extensión en el horizonte), los Warriors buscarán movimientos audaces en la agencia libre y el mercado de traspasos para rodear a su núcleo veterano con las piezas necesarias para pelear, una vez más, en la salvaje Conferencia Oeste.