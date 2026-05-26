Stephen Curry apunta a aumentar su patrimonio en el próximo verano

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Los Golden State Warriors se encuentran formalmente a las puertas de uno de los momentos más cruciales de su historia reciente. A partir del próximo 29 de agosto, Stephen Curry, el máximo anotador de triples en la historia de la NBA y el rostro indiscutible de la organización, será elegible para firmar una extensión de contrato máxima por 2 años y 137.5 millones de dólares.

El movimiento no solo consolidaría el estatus de Curry como un "Warrior de por vida", sino que redefinirá por completo el panorama financiero y competitivo del equipo de la Bahía para el cierre de la presente década.

Un compromiso fuera de duda: El dilema del "descuento"

Dentro del entorno de la liga y de la propia organización, la continuidad del base en San Francisco se da por sentada. Es un hecho que Stephen Curry va a extender su contrato con los Warriors. No existe escenario contemplado donde el cuatro veces campeón del mundo vista otra camiseta. Sin embargo, la gran incógnita que mantiene en vilo a los analistas y a la gerencia general no es el dónde, sino el cómo.

La directiva de los Warriors se enfrenta a una encrucijada estratégica. A día de hoy, la franquicia posee una flexibilidad salarial sin precedentes de cara al futuro a mediano plazo: el equipo prácticamente no tiene jugadores con contrato garantizado para la temporada 2027-28. Esta hoja en blanco representa una oportunidad de oro para rearmar competitivamente el plantel a través de la agencia libre y construir un último proyecto contendiente alrededor de su estrella.

Ante esta situación, el debate principal radica en si Curry optará por aceptar un "descuento" en sus aspiraciones salariales. Una reducción amistosa en sus ingresos liberaría un espacio masivo debajo del tope salarial, permitiendo a la gerencia agresividad absoluta en el mercado para firmar a superestrellas de calibre All-Star sin las asfixiantes restricciones del impuesto de lujo.

Cifras de leyenda para una longevidad sin precedentes

En caso de que las negociaciones opten por la vía del máximo salarial estipulado, el impacto financiero será histórico. De renovar por el máximo de 137.5 millones de dólares, Stephen Curry percibiría salarios anuales nunca antes vistos para un atleta de su categoría:

Temporada 1 (39 años): 65.7 millones de dólares.

Temporada 2 (40 años): 71.0 millones de dólares.

"Ver a un jugador percibir más de 70 millones de dólares a los 40 años de edad es el testimonio definitivo no solo de su impacto comercial, sino de una longevidad deportiva que desafía las leyes del baloncesto moderno", señalan fuentes cercanas a la liga.

Estas cifras reflejan el valor real de un atleta que cambió las reglas del juego y que, a pesar del paso del tiempo, se mantiene en la élite absoluta de la NBA. Los ingresos proyectados no solo premiarían sus servicios pasados, sino su vigencia actual como el motor ofensivo del equipo.

El impacto en la agencia libre y la reconstrucción

La decisión final de Curry determinará la agresividad con la que Golden State operará en los próximos mercados de traspasos. Si el base decide cobrar el máximo, la gerencia tendrá que demostrar una genialidad matemática para rodearlo de talento joven bajo contratos escalonados. Si decide otorgar un margen financiero a la oficina central, los Warriors podrían convertirse instantáneamente en el destino más codiciado de la agencia libre en 2027, atrayendo a figuras que busquen el campeonato junto al tirador más letal de la historia.

El 29 de agosto marcará el inicio del cronómetro para una firma que sellará el destino de una de las dinastías más grandes del deporte estadounidense.