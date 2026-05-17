Shaq se gradúo con honores

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La leyenda del baloncesto de la NBA, Shaquille O’Neal, sumó un nuevo logro a su carrera, esta vez fuera de las canchas de baloncesto. El ex pívot asistió hoy a la ceremonia de graduación en la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) para recibir su título de maestría (equivalente a un BAC+5), cumpliendo así una promesa personal y familiar de largo plazo.

Una promesa familiar cumplida décadas después

Shaquille O’Neal abandonó la Universidad Estatal de Luisiana antes de tiempo para comenzar su carrera profesional en la NBA. A pesar del éxito financiero y deportivo inmediato, el jugador hizo la promesa a su madre de que completaría su formación universitaria.

En el año 2000, mientras se consolidaba como una de las figuras más dominantes de la liga profesional, O’Neal regresó a las aulas para obtener su título de grado (licenciatura). Veintiséis años después de aquel primer paso académico, el exjugador cerró el ciclo en la misma institución con la obtención de su grado de maestría.

El logro académico compartido con un mensaje para Charles Barkley

La jornada de graduación no estuvo exenta del estilo mediático que caracteriza a O’Neal. Al recibir el diploma que acredita su maestría por LSU, el exjugador aprovechó la atención de los medios para enviar un mensaje en tono de broma a su compañero de transmisiones televisivas y también miembro del Salón de la Fama, Charles Barkley.