Los Pistons emulan una hazaña de 1960 y fuerzan el Juego 7

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Contra las cuerdas, en territorio hostil y con la temporada en juego. En el escenario de mayor presión posible, los Detroit Pistons no solo sobrevivieron, sino que firmaron una exhibición demoledora para forzar el tan ansiado séptimo juego.

La victoria de Detroit por un margen de 21 puntos en condición de visitantes representa mucho más que el boleto a un partido definitivo; iguala la mayor diferencia de puntos lograda fuera de casa por un equipo en un juego de eliminación para forzar un Juego 7 en toda la historia de la postemporada de la NBA.

Para encontrar un precedente de semejante autoridad en una situación de vida o muerte en patio ajeno, hay que remontarse más de medio siglo en el tiempo, concretamente a las Finales de la División Oeste de 1960.

En aquella ocasión, los entonces St. Louis Hawks asaltaron la casa de los Minneapolis Lakers con un diferencial idéntico de 21 unidades para estirar la serie al límite. Desde entonces, ningún equipo de la liga había sido capaz de plantarse en una duela rival con la soga al cuello y propinar un correctivo de estas dimensiones.

Desde el salto inicial, los Pistons jugaron con una urgencia que maniató por completo la estrategia local. La defensa perimetral asfixió las líneas de pase, mientras que la efectividad en ataque silenció por completo los graderíos de un pabellón que estaba listo para celebrar una clasificación.

Todo se decidirá en el definitivo

Las palizas de este calibre suelen dejar una profunda huella psicológica en las series de postemporada. Al igualar este récord de la era clásica de la NBA, los Pistons no solo han demostrado su madurez y resiliencia en situaciones límite, sino que han arrebatado por completo el impulso anímico de la eliminatoria.

El terreno está listo para el choque definitivo. La historia recordará la gesta de esta noche en la carretera, pero la gloria absoluta solo pertenecerá al equipo que logre dar el último paso en el Juego 7.