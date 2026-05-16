James Harden supera a Curry y entra al Top 10 de anotadores en Playoffs

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La ilustre carrera de James Harden sumó un nuevo y rutilante galardón que consolida su estatus como uno de los anotadores más dominantes de todos los tiempos. En el fragor de la postemporada, la estrella de los Cleveland Cavaliers grabó su nombre con letras de oro en los libros de récords de la NBA al asaltar una de las listas más exclusivas del baloncesto mundial.

Al conseguir su quinto punto en el encuentro del viernes por la noche, Harden desplazó oficialmente a Stephen Curry para adueñarse de la décima posición en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos en los Playoffs de la NBA.

Una batalla de titanes contemporáneos

El logro adquiere una dimensión especial al tratarse de la superación de Curry, su archirrival contemporáneo en postemporadas memorables y otro de los grandes íconos de esta generación. Con este movimiento, "La Barba" rompe el empate virtual que mantenía con el base de Golden State y se establece en solitario en el Olimpo de los canasteros de mayo y junio.

Harden, quien ha sabido adaptar su juego a lo largo de los años para liderar la ofensiva de los Cavaliers en esta exigente etapa del campeonato, demostró una vez más que su capacidad para producir en los momentos de máxima presión sigue completamente vigente.

En la mesa de los inmortales

Entrar al "Top 10" de anotadores en playoffs coloca a la figura de Cleveland en un grupo selecto donde habitan nombres de la talla de Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant y Kareem Abdul-Jabbar.

Este hito es el reflejo de la tremenda longevidad y consistencia de Harden en postemporada, habiendo liderado profundas carreras de playoffs con múltiples franquicias antes de su impacto actual en Cleveland.

La postemporada de 2026 sigue su curso y los Cavaliers continúan batallando con el firme objetivo de avanzar de ronda. Sin embargo, a nivel individual, James Harden ya se encargó de dejar una huella imborrable en la jornada de este viernes, recordándole al mundo del baloncesto que su legado es, por derecho propio, eterno.