Rumbo a la élite: Prospecto mexicano se declara elegible para el Draft de la NBA 2026

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El baloncesto mexicano vive un momento histórico. Karim López, el prospecto más importante del país en la actualidad, confirmó este lunes que se ha declarado elegible para el Draft de la NBA de 2026. Tras dos temporadas de maduración física y técnica en el baloncesto profesional de Oceanía, el sonorense busca consolidarse como una de las piezas más codiciadas de la próxima clase de novatos.

Un paso dominante por la NBL de Australia

López, quien actualmente ocupa la posición número 11 en el ranking de prospectos de ESPN, llega a este proceso tras un ciclo exitoso con los New Zealand Breakers. Bajo el programa Next Stars, una plataforma que ha catapultado a figuras como LaMelo Ball y Josh Giddey, el mexicano demostró que está listo para competir contra adultos.

Durante esta campaña, el alero promedió 11,9 puntos y 6,1 rebotes, con un sólido 49% de efectividad en tiros de campo. Su impacto no fue solo estadístico; López estableció el récord de puntos en una temporada para un jugador del programa Next Stars con 358 unidades, superando marcas previas y liderando a su equipo hacia la conquista de la Ignite Cup en febrero.

Perfil físico y proyección de los "scouts"

Con una estatura de 2,06 metros y una envergadura impresionante de 2,16 metros, López posee las herramientas físicas que los equipos de la NBA buscan en la era moderna: longitud, versatilidad defensiva y capacidad para crear juego desde el perímetro.

Los analistas destacan su tenacidad en la pintura y su visión de campo, aunque señalan que el proceso previo al Draft será clave para pulir su tiro exterior y ganar explosividad física. "Quiero demostrarles a los equipos quién soy", comentó el joven de 18 años, quien cumplirá los 19 en abril. "Jugar en una liga de adultos me dio un aprendizaje enorme y siento que aún hay mucho de mi juego que la gente no ha visto".

El legado familiar y el sueño de una nación

El talento de Karim no es casualidad; es hijo de Jesús Hiram "Chino" López, ex seleccionado nacional de México, de quien heredó la disciplina y la pasión por la duela. Su camino hacia la cima comenzó temprano: a los 14 años dejó Hermosillo para integrarse a las categorías inferiores del Joventut Badalona en España, antes de dar el salto a los Breakers en 2024.

De ser seleccionado en la primera ronda, López rompería un techo de cristal para el baloncesto azteca, convirtiéndose en el primer jugador nacido en México en lograr tal distinción. "Uno de mis objetivos es inspirar a los jóvenes en México y demostrarles que no importa de dónde vengas, puedes alcanzar tus sueños", afirmó.

Calendario hacia el Draft

El camino hacia la NBA tendrá su próxima parada estratégica en Chicago, donde se llevarán a cabo las pruebas de selección (NBA Draft Combine) del 10 al 17 de mayo. Este evento será fundamental para que López se entreviste con las franquicias y realice entrenamientos privados antes de la ceremonia del Draft, programada para finales de junio de 2026.