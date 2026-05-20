Remontada épica en el Garden: Los Knicks pegan primero en la final del Este

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El Madison Square Garden vivió una de esas noches que quedarán grabadas en la memoria de los aficionados. En un duelo que parecía sentenciado a favor de los visitantes, los New York Knicks lograron una remontada espectacular para imponerse 115-104 sobre los Cleveland Cavaliers en el primer partido de las finales de la Conferencia Este.

Lo que comenzó como una actuación estancada para los neoyorquinos terminó convirtiéndose en una lección de resiliencia. Con esta victoria, Nueva York toma ventaja de 1-0 en la serie y se coloca a solo tres triunfos de alcanzar sus primeras Finales de la NBA desde 1999.

Un regreso heroico desde el abismo

Durante 40 minutos, los Knicks parecieron estar fuera de ritmo, encontrándose contra las cuerdas con una desventaja de 22 puntos (93-71) a falta de solo 7:52 para el final del tiempo reglamentario. Sin embargo, Jalen Brunson tomó el control del destino del equipo.

Brunson, quien terminó la noche con 38 puntos, protagonizó una racha ofensiva implacable. Su capacidad para atacar la pintura y romper la defensa de los Cavaliers fue el motor de un parcial de 18-1 que volvió a meter a los locales en el juego.

La culminación de este esfuerzo llegó con una canasta crucial a falta de 19 segundos, empatando el marcador a 101 y forzando una prórroga que el público celebró como una victoria anticipada.

Dominio en el tiempo extra

La energía en el Madison era eléctrica al iniciar el tiempo extra. Los Knicks salieron con una intensidad renovada, abriendo el periodo adicional con una racha de 9-0 que dejó sin respuesta a Cleveland.

Mientras tanto, otros pilares del equipo también dieron un paso al frente:

Mikal Bridges: Aportó 18 puntos fundamentales para mantener el equilibrio ofensivo.

OG Anunoby: Con 13 puntos, superó sus dificultades físicas tras perderse dos partidos por una distensión en el tendón de la corva, cerrando el partido con una actuación determinante cuando más lo necesitaba el equipo.

Por el lado de los visitantes, Donovan Mitchell fue el estandarte con 29 puntos y seis robos, pero no pudo evitar el colapso final de su equipo, que parecía encaminado a robarse el primer juego como visitante.

Un contexto histórico para la NBA

Esta jornada no solo fue especial por la remontada, sino también por una coincidencia estadística inaudita. Es la primera vez en la historia de la NBA que los primeros partidos de ambas finales de conferencia requieren tiempo extra para definirse, lo que augura una postemporada sumamente competitiva y equilibrada.

Con la serie apenas comenzando, los Cavaliers buscarán ajustar su defensa para evitar que Brunson y compañía vuelvan a encontrar ese ritmo demoledor en los minutos finales. Mientras tanto, Nueva York saborea una victoria que, más allá del resultado, ha reforzado la confianza y la mística de un equipo que sueña con el anillo.