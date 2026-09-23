¿Preocupación en San Francisco? Curry no tiene prisa por renovar y explica los motivos

La superestrella y capitán de los Golden State Warriors, Stephen Curry, ha salido al paso de los rumores sobre su situación contractual con una postura tajante. El base estrella de la franquicia californiana aseguró que la incertidumbre respecto a la firma de su extensión de contrato no supondrá ninguna distracción ni tendrá impacto alguno en su rendimiento dentro de la pista durante la próxima campaña.

Según las declaraciones recogidas por el periodista Anthony Slater, el cuatro veces campeón de la NBA dejó claro que su foco principal está puesto exclusivamente en el rendimiento colectivo del vestuario y en mantener a la franquicia en la élite competitiva de la liga, alejándose de cualquier tipo de especulación mediática.

Claridad, liderazgo y foco en la victoria

Fiel a su estilo de liderazgo directo y sin rodeos, Curry expresó de forma contundente su deseo de evitar que las conversaciones financieras empañen la dinámica del equipo en los albores de un nuevo curso regular.

«No quiero que haya drama. Ni temas de conversación vacíos. Este equipo debería ser competitivo e ir a ganar», afirmó tajantemente la estrella de los Warriors, marcando la pauta de lo que exige a la plantilla y a la directiva para los próximos meses.

El dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA enfatizó que la prioridad absoluta debe ser el baloncesto y la construcción de un bloque sólido capaz de luchar por los puestos de vanguardia en la Conferencia Oeste. Con sus palabras, la figura de Golden State busca blindar al vestuario frente a la atención mediática externa que suele rodear a las negociaciones de las grandes figuras de la liga.

Una decisión meditada sin presión ni plazos forzados

Respecto a los plazos y la toma de decisiones sobre una eventual firma, Curry demostró paciencia y madurez analítica, subrayando que no se precipitará ni dejará que el factor tiempo condicione una resolución de semejante trascendencia para el tramo final de su carrera profesional.

«Va a suceder en el momento adecuado, una vez que tenga toda la información que necesito para tomar la decisión correcta... Si no firmo, no me afectará en mi juego ni llevaré ese peso encima. Pero tomaré la decisión cuando esté listo», sentenció la leyenda del baloncesto mundial.

La postura del base refleja una gestión impecable de los tiempos, dejando la puerta abierta a evaluar el rumbo del proyecto deportivo, las incorporaciones del equipo y el margen de maniobra de la gerencia encabezada por Mike Dunleavy Jr. antes de comprometer formalmente su futuro a largo plazo.