Nueva York se rinde ante los Knicks: Mamdani destaca la épica victoria sobre los Spurs

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde Zohran Mamdani encabezó una emotiva celebración en la Alcaldía para honrar a los New York Knicks por su reciente campeonato. Durante la ceremonia, el mandatario destacó que el equipo triunfó gracias a su innegable esencia y tenacidad neoyorquina.

Según sus palabras, la franquicia demostró una capacidad única para salir victoriosa cuando el entorno aseguraba que la hazaña era imposible. "Los Knicks hicieron lo que los neoyorquinos han hecho siempre: encontramos la forma y ganamos", sentenció con evidente orgullo.

Acompañado por su esposa, Rama Duwaji, el edil recibió a los jugadores luciendo una camiseta del equipo bajo su traje formal. Este encuentro oficial coronó un multitudinario desfile por el sur de Manhattan, donde miles de aficionados celebraron el anhelado título.

La épica remontada ante San Antonio

En su intervención, Mamdani centró su discurso en el crucial cuarto juego de la serie, un duelo vital para el campeonato. Recordó cómo los analistas, estadistas y casas de apuestas daban por muertos a los Knicks al estar perdiendo por 20 puntos.

"Les otorgaban a los Spurs un 99,6% de opciones de ganar ese partido y empatar la serie", rememoró el alcalde. Señaló que todos los expertos daban por hecho que la inercia ganadora regresaría a la ciudad de San Antonio.

Sin embargo, enfatizó que los críticos desdeñaron el verdadero carácter del equipo al ignorar esa mínima fracción de esperanza. "Es en ese 0,4 % donde nosotros nos ponemos a trabajar", afirmó Mamdani, destacando la resiliencia del plantel ante la adversidad.

El orgullo de los cinco distritos

Para el alcalde, ese diminuto margen de probabilidad es el reflejo perfecto de cómo los ciudadanos construyen sus propios milagros. Mamdani utilizó el caso de José Alvarado para ilustrar cómo un joven criado en Brooklyn y Queens puede inspirar al mundo.

Señaló que la entrega del jugador demuestra a los niños de viviendas públicas que es posible triunfar por los cinco distritos. Estas virtudes, aseguró, ponen en alto el estilo de vida y la inquebrantable fuerza que caracteriza a los habitantes de la ciudad.

Mamdani también celebró cómo esta histórica victoria transformó el ambiente urbano y logró unir a todos los ciudadanos en las calles. "Los Knicks no solo ganaron para Nueva York, ganaron como Nueva York", concluyó el mandatario ante una multitud eufórica.

Las llaves de una ciudad unida

Tras su aplaudido discurso, el alcalde procedió a entregar las simbólicas llaves de la ciudad a la organización de los Knicks. El propietario James L. Dolan y directivos clave como Leon Rose y William Wesley fueron los encargados de recibir este honor.

El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Mike Brown y sus asistentes, también fue reconocido durante la solemne ceremonia. Brown aprovechó el momento para elogiar el inmenso compromiso colectivo de sus jugadores y su gran capacidad de sacrificio deportivo.

Por su parte, Jalen Brunson, consagrado como el MVP de las Finales, agradeció a la franquicia por creer en su talento. El valioso jugador cerró el evento dedicando este histórico triunfo a su familia, a sus compañeros y a la incondicional afición.