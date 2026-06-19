El plan de Tiago Splitter para revivir a los Bulls: Disciplina absoluta y esfuerzo innegociable

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo entrenador de los Chicago Bulls, Tiago Splitter, se presentó con un mensaje contundente sobre el futuro inmediato de la franquicia. Al ser cuestionado sobre las expectativas del equipo, el estratega brasileño dejó en claro que su plan no admite concesiones tácticas. La reconstrucción de la histórica escuadra de Illinois se fundamentará estrictamente en la disciplina absoluta y el trabajo duro.

"Les puedo garantizar una cosa: vamos a competir todas las noches y vamos a tener estándares muy altos en todo lo que hagamos", declaró Splitter.

Con estas palabras, el técnico fijó la hoja de ruta para sus jugadores, priorizando la entrega colectiva sobre cualquier individualidad. Su meta es cambiar de inmediato la cultura interna y devolverle el carácter competitivo al roster.

Un proyecto avalado desde la gerencia

Esta visión tan clara y exigente fue el factor clave para que la directiva se decantara por su contratación frente a otros candidatos. El vicepresidente ejecutivo, Bryson Graham, elogió la competitividad del sudamericano y su gran habilidad para conectar con el factor humano del vestuario. Para la gerencia, Splitter posee el perfil ideal para edificar una estructura ganadora desde los cimientos.

El reto inmediato para el nuevo timonel será reconstruir una de las defensas más permisivas de la liga, la cual concedió 121.5 puntos por partido la temporada anterior. Para cumplir este objetivo, el estratega contará con altas selecciones en el draft y suficiente espacio salarial. Splitter asume el puesto en reemplazo de Billy Donovan, buscando revertir la pasada y decepcionante marca de 31-51.

Templanza ante la adversidad

La capacidad de Splitter para liderar proyectos en situaciones complejas ya quedó manifestada en su reciente experiencia con los Portland Trail Blazers. En dicho equipo asumió el cargo de entrenador interino en medio de un turbulento panorama judicial que afectó al cuerpo técnico principal. Pese a las distracciones del entorno, logró blindar al grupo y mantener el enfoque exclusivamente en el juego.

Bajo su dirección, Portland firmó un registro ganador de 42-40 y logró sellar su boleto a la postemporada tras varios años de ausencia. Al recordar esa etapa, el entrenador valoró la resiliencia de sus dirigidos para concentrarse únicamente en el baloncesto. Ahora, Splitter evita mirar atrás y asegura que su mente se encuentra totalmente enfocada en el éxito de los Bulls.

Experiencia y ADN ganador

El bagaje que Splitter aporta a Chicago combina miuras de trayectoria como jugador en la NBA con un profundo entendimiento táctico. El brasileño conoce de primera mano lo que se necesita para triunfar, habiendo ganado el campeonato de 2014 con los San Antonio Spurs. Tras su retiro, continuó acumulando conocimientos como ojeador y asistente técnico en los Brooklyn Nets y los Houston Rockets.

Además, su éxito como estratega ya ha sido probado con creces en el exigente baloncesto del viejo continente. Al mando del Paris Basketball Club, Splitter demostró sus virtudes desde el banquillo al conquistar la Copa de Francia en la campaña 2024-25. Toda esa valiosa experiencia acumulada se vuelca ahora en su ambicioso plan para regresar a los Bulls a los primeros planos.