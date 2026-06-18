NBA: Knicks celebran campeonato por todo lo alto

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La ciudad de Nueva York vive una de las jornadas más importantes de su historia deportiva reciente. Tras sellar la victoria definitiva en las Finales de la NBA, los New York Knicks celebraron la obtención del campeonato con un desfile oficial que paralizó las principales avenidas de Manhattan, congregando a cientos de miles de aficionados que salieron a las calles para recibir al equipo de baloncesto.

El recorrido oficial comenzó en el sur de la isla y avanzó con dirección al Madison Square Garden. El trayecto se transformó en un mar de camisetas azules y naranjas, los colores de la franquicia. Los integrantes de la plantilla, el cuerpo técnico liderado por el entrenador y los miembros de la directiva recorrieron las calles a bordo de autobuses descapotables. Desde los vehículos, los jugadores compartieron el trofeo Larry O'Brien con una multitud que colmó las aceras y los balcones de los edificios desde tempranas horas de la mañana.

Las medidas de seguridad se reforzaron en todo el perímetro del desfile debido a la alta concentración de ciudadanos. Autoridades locales confirmaron que la asistencia superó las expectativas iniciales, convirtiendo este evento en una de las concentraciones civiles más grandes del año en la metrópoli.

Para los seguidores de los Knicks, esta victoria representa el cierre de un ciclo de varias décadas sin conseguir el máximo galardón del baloncesto norteamericano. La organización no se coronaba campeona de la NBA desde la década de 1970. Esta prolongada ausencia en el palmarés intensificó la respuesta del público neoyorquino, que respaldó al equipo durante toda la temporada regular y la fase de eliminatorias directas.

Sin soltar el trofeo

El principal foco de atención durante los festejos fue el base Jalen Brunson. El jugador fue galardonado con el premio Bill Russell al Jugador Más Valiosode las Finales.

Durante la totalidad del trayecto, Brunson se mantuvo en la parte delantera del autobús principal exhibiendo el trofeo de campeón ante los asistentes. Los cánticos dedicados al base se repitieron a lo largo de toda la avenida, consolidando su estatus como el líder deportivo de la franquicia. Con este campeonato, los Knicks cierran la temporada operativa de la NBA y entran en el periodo de receso veraniego antes de la planificación del próximo año fiscal y deportivo.