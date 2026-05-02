Nikola Jokic declara amor eterno a los Denver Nuggets

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Tras la reciente y dolorosa eliminación de los Denver Nuggets en la primera ronda de la postemporada 2026 a manos de los Minnesota Timberwolves, el futuro de la franquicia parece tener un solo eje inamovible: Nikola Jokic. A pesar de las especulaciones que surgen naturalmente tras una derrota prematura, el astro serbio ha despejado cualquier duda sobre su compromiso con el equipo del Colorado, declarando su intención de permanecer en la organización de por vida.

"Quiero ser un Nugget para siempre"

En sus primeras declaraciones tras el cierre de la temporada 2025-26, el tres veces Jugador Más Valioso (MVP) fue tajante respecto a su continuidad. "Todavía quiero ser un Nugget para siempre", afirmó Jokic a los medios, minimizando los rumores de una posible salida en busca de un mercado más grande o un equipo con un panorama inmediato más favorable.

Esta declaración de lealtad llega en un momento crítico. Tras ganar el campeonato en 2023, los Nuggets no han logrado superar la segunda ronda en los años posteriores, culminando en esta última decepción ante Minnesota. Sin embargo, para Jokic, la conexión con la ciudad y la organización trasciende los resultados de una sola campaña.

Una extensión de contrato récord en el horizonte

Aunque Jokic está bajo contrato hasta la temporada 2026-27 (con una opción de jugador de $62.8 millones para la 2027-28), la directiva de Denver no planea dejar nada al azar. Según fuentes cercanas a la liga, los Nuggets están listos para ofrecer al "Joker" una extensión de contrato que redefinirá los estándares financieros de la NBA.

La oferta proyectada: Se estima que el nuevo acuerdo podría alcanzar los $278 millones de dólares por cuatro años .

Incremento estratégico: Al haber rechazado una extensión de tres años y $212 millones el verano pasado, Jokic se ha colocado en posición de asegurar un aumento de aproximadamente $80 millones adicionales gracias a las proyecciones del límite salarial para 2027.

Compromiso total: Esta movida financiera no solo busca recompensar el nivel histórico del pívot, sino asegurar que el núcleo del equipo se mantenga sólido mientras la gerencia busca piezas para rodearlo mejor.

Desafíos en la reconstrucción del roster

La continuidad de Jokic contrasta con la incertidumbre que rodea al resto de la plantilla. Los analistas señalan que, para maximizar los años de plenitud del serbio, Denver deberá tomar decisiones difíciles este verano. Con una nómina que ya supera los $260 millones en compromisos para la próxima temporada, la franquicia se encuentra operando por encima de los "aprons" del impuesto de lujo, lo que limita significativamente su capacidad de maniobra.

Nombres como Jamal Murray, Aaron Gordon y Cameron Johnson han surgido en conversaciones de posibles movimientos, mientras la gerencia busca inyectar juventud y profundidad a un equipo que se vio superado físicamente en los últimos playoffs. No obstante, el mensaje desde las oficinas principales es claro: cualquier cambio se hará para potenciar a Jokic, nunca para reemplazarlo.