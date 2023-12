NBA: ¿Se desmantelarán? Cleveland Cavaliers al borde de la tragedia por conflictos entre los jugadores

Los Cleveland Cavaliers actualmente marchan en la novena posición de la Conferencia Este con un balance de 13 victorias y 12 derrotas, promediando así un rendimiento irregular durante esta campaña que pone en duda su participación en la postemporada.

Sin embargo, esto no parece ser el único dolor de cabeza del equipo o mejor dicho el más importante. Al parecer, el conjunto de Ohio padece de unos problemas internos que podrían causar graves consecuencias en lo que resta de temporada.

Hay que tomar en cuenta que dicha información la propinó una fuente no identificada cercana al equipo de Cleveland, en el que explica que no hay idea de lo que pasa allí, pero no apunta a ser nada bueno.

Durante esta campaña se ha rumoreado mucho la salida de la máxima estrella, Donovan Mitchell, quien parece no estar conforme con el rendimiento de su equipo y esto sería uno de los desencadenantes del conflicto interno de esta organización de baloncesto.

No se conoce con detalles lo que sucede en esta franquicia, pero todo apunta a que los jugadores no están estableciendo la química necesaria para ganar los partidos y existen conflictos que está haciendo que las relaciones entre los jugadores, luzca cada vez peor.

Se espera que dicha franquicia logre resolver todas sus indiferencias para así evitar que el equipo pueda desmantelarse por completo y poner a los directivos en serios problemas en el futuro.