NBA: New York Knicks se coronan campeones de la NBA tras 53 años de sequía

Suscríbete a nuestros canales

La larga espera terminó para los aficionados de New York Knicks. La franquicia de la Gran Manzana se proclamó campeona de la NBA al derrotar a San Antonio Spurs por 94 a 90 en el quinto partido de las Finales de 2026, cerrando la serie con un definitivo 4-1. El equipo neoyorquino no conseguía el anillo de campeón desde 1973, lo que representa el tercer título de su historia tras los obtenidos en 1970 y el mencionado año setenta y tres. El base Jalen Brunson lideró la victoria con una actuación de 45 puntos, consolidándose como la figura principal de la eliminatoria.

Jalen Brunson firma una noche histórica en San Antonio

El base de los Knicks asumió la responsabilidad ofensiva del equipo en el momento más crítico de la temporada. Brunson anotó 45 puntos en el AT&T Center, su cifra más alta en esta serie final. Su aportación incluyó la canasta decisiva a falta de 65 segundos para el final del encuentro, un tiro flotante que rompió el empate y otorgó la ventaja definitiva a los visitantes. Esta actuación perfila al jugador de New York como el receptor indiscutible del premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

Otra remontada épica para asegurar el anillo

El quinto partido repitió el guion de los compromisos previos de la serie. Tras superar una desventaja de 29 puntos en el cuarto juego, los Knicks volvieron a verse abajo en el marcador por una diferencia de 16 tantos. A falta de ocho minutos para el silbatazo final, la ventaja de los Spurs era de 10 unidades. Sin embargo, un parcial favorable en el último tramo del juego permitió a New York revertir la situación. La defensa neoyorquina limitó el ataque de San Antonio, permitiendo la reacción que culminó con el triunfo por 94 a 90.

El esfuerzo de Victor Wembanyama fue insuficiente

Por parte de San Antonio Spurs, el pívot francés Victor Wembanyama destacó en el apartado defensivo, especialmente durante la primera mitad del encuentro, donde su equipo limitó a los Knicks a solo 37 puntos. Wembanyama finalizó el compromiso con un doble-doble de 19 puntos y 14 rebotes, además de registrar cinco tapones. A pesar de su presencia en la pintura, el jugador europeo mostró dificultades en la eficiencia ofensiva, requiriendo 17 lanzamientos para alcanzar su cifra de anotación, lo que mermó las opciones de los locales de forzar un sexto partido.