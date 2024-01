NBA: ¿Lejos de ser el mejor jugador europeo? Así fue el contundente mensaje de Tony Parker a Luka Doncic

El esloveno Luka Doncic es sin duda alguna el alma de Dallas Mavericks y es por mucho una de las figuras referentes en la actualidad de la NBA, sus promedios lo demuestran y en la presente campaña está en la lucha por llevarse el MVP del curso, pero al parecer estaría lejos de ser considerado el mejor jugador europeo en la historia de la liga estadounidense, o al menos así lo piensa el legendario Tony Parker.

Y es que el histórico base francés de San Antonio Spurs, respondió en una reciente entrevista que Doncic no entraría aún en la discusión de ser el mejor basquetero de todos los tiempos del viejo continente.

"En mi opinión, para que un jugador sea parte del debate sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos, necesita ganar un campeonato. Esa es sólo mi opinión personal. Me encanta la discusión sobre el mejor. Siempre tengo esa conversación con mi hermano y con mis amigos. En mi opinión, si no sabes lo que se necesita para ganar un campeonato, no deberías ser parte de la discusión sobre el mejor de todos los tiempos", soltó Parker.

Los números y el baloncesto de Doncic están en lo más alto, pero el siguiente paso debe ser estar de verdad en la pelea por ser campeón de la NBA, y es que hasta ahora su techo han sido las finales de la Conferencia Oeste de 2022. Hablamos de la NBA, obvio, ya que en 2017 se proclamó campeón del Eurobasket cuando sólo tenía 18 años.