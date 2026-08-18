NBA: El increíble precio que tendría la histórica camiseta de Michael Jordan

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¿Te imaginas tener en tus manos una de las camisetas que usó Michael Jordan durante las míticas Finales de la NBA de 1998? Si deseas adquirir esta pieza histórica de su sexto campeonato, deberás reunir al menos 10 millones de dólares antes del 15 de septiembre.

Esa es la astronómica cifra inicial estimada por la casa Joopiter, la encargada de buscarle un nuevo dueño a esta reliquia del deporte, según reportes del medio The Athletic. Las expectativas de venta son altísimas debido a los impactantes precedentes en este exclusivo mercado de coleccionistas.

El histórico Juego 3 frente a Utah

La codiciada prenda es la clásica indumentaria blanca de los Bulls que Jordan vistió el 7 de junio de 1998 en el United Center. Aquella noche de postemporada, Chicago aplastó sin piedad a los Utah Jazz por 96-54 en el tercer choque de las Finales.

Con esa aplastante victoria, el equipo tomó una importante ventaja de 2-1 en la serie. En ese encuentro, la leyenda del baloncesto demostró su dominio habitual al anotar 24 puntos, registrando la mayor puntuación de todo el compromiso en apenas 32 minutos sobre la duela.

La rareza que dispara su valor

La casa de subastas confía en superar la barrera de los 10 millones de dólares basándose en un increíble récord previo. En 2022, la indumentaria que Jordan usó en el primer juego de esa misma serie se vendió por 10,1 millones, una marca absoluta para artículos usados.

Barry Meisel, fundador de la empresa de recuerdos MeiGray, explicó que la ropa de "Su Majestad" es extremadamente rara si se compara con figuras como LeBron o Curry. "En esa época los equipos no les daban una camiseta nueva cada partido", detalló el experto.

El peso del Último Baile

Jordan conquistó seis títulos en un lapso de ocho años, pero la temporada de 1998 es mundialmente conocida como "El Último Baile". Esta campaña representó la despedida definitiva del histórico núcleo conformado por Jordan, Scottie Pippen y gran parte de aquella dinastía.

Tras esa gloriosa consagración, el legendario escolta anunció su retiro de las canchas por un periodo de tres años. Aunque regresaría sorpresivamente a la NBA en el año 2001 para disputar dos temporadas con los Washington Wizards, su etapa final con los Bulls sigue siendo el Santo Grial.