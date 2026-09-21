NBA: El contrato millonario que los Pistons le dieron a su nueva estrella defensiva

La gerencia de los Pistons de Detroit ha dejado claro que la defensa sí paga, y paga muy bien. Tras consolidarse como una de las peores pesadillas para los atacantes rivales en la NBA, el alero Ausar Thompson acordó una lucrativa extensión de contrato por cinco años y 155 millones de dólares, asegurando así su futuro a largo plazo en la Ciudad del Motor.

Una recompensa a su esfuerzo

El jugoso acuerdo, correspondiente a la escala salarial de novatos, fue revelado recientemente por el reconocido periodista Shams Charania de ESPN.

Con esta histórica firma, la franquicia demuestra su absoluta confianza en el joven talento de apenas 23 años. El versátil jugador ha demostrado con creces que su impacto en la duela trasciende las estadísticas de anotación tradicionales. Su entrega total y ética de trabajo han convencido a la directiva de convertirlo en una pieza intocable del proyecto.

Élite absoluta en defensa

Thompson viene de firmar una temporada 2025-26 sencillamente espectacular en el costado defensivo de la cancha. Finalizó la campaña regular liderando a toda la NBA con un asombroso promedio de dos robos por encuentro. Este brillante desempeño individual le valió ser seleccionado para el prestigioso Primer Equipo Defensivo, un honor reservado para muy pocos. Además, su dominio fue tal que terminó tercero en las votaciones para el codiciado premio al Jugador Defensivo del Año.

En esa reñida carrera solo fue superado por dos gigantes generacionales: el ganador unánime Victor Wembanyama y Chet Holmgren. Estas distinciones confirman que Ausar es, hoy por hoy, uno de los defensores perimetrales más implacables del mundo. Su capacidad para marcar múltiples posiciones lo ha convertido en un auténtico cerrojo táctico para los Pistons. Los entrenadores rivales ahora se ven obligados a diseñar estrategias específicas para evitar que Thompson arruine sus jugadas.

El muro de la Ciudad del Motor

El impacto del joven alero fue vital para transformar radicalmente la identidad competitiva de Detroit. Gracias a su energía, despliegue físico y liderazgo, los Pistons terminaron la campaña con la segunda mejor calificación defensiva (109,7). Este drástico cambio de mentalidad ha devuelto la ilusión a una exigente afición que anhelaba ver a un equipo aguerrido. Ausar se ha consolidado dentro del prometedor núcleo de la franquicia, brillando junto a Cade Cunningham y el pívot Jalen Duren.

Evolución constante en ataque

Aunque su carta de presentación siempre será la defensa, el egresado de Overtime Elite mostró una notable evolución ofensiva. En 73 partidos disputados, dejó sólidos promedios de 9,9 puntos, 5,7 rebotes y 3,1 asistencias por noche. Todo esto estuvo acompañado de un altísimo 52,5% de efectividad en tiros de campo, demostrando una gran madurez en la selección de sus disparos. Elegido quinto en el Draft de 2023, justo detrás de su gemelo Amen, Ausar está justificando con talento cada centavo de su nuevo contrato.