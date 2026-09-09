Nadie lo esperaba: el sorpresivo anuncio de los Lakers que hace llorar a la NBA

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El legendario "Maestro Zen" finalmente tendrá su lugar de honor permanente en el Olimpo deportivo de California. Los Angeles Lakers anunciaron de manera oficial este martes que inmortalizarán a su exentrenador, Phil Jackson, con una estatua que será develada en abril de 2027.

Un lugar junto a los gigantes

Con este histórico reconocimiento, Jackson se convertirá apenas en el noveno miembro de la organización en ser inmortalizado a las afueras del Crypto.com Arena. Su monumento acompañará a los nombres más grandes que han vestido los colores dorado y púrpura.

De esta forma, el técnico se unirá a un grupo sumamente exclusivo de leyendas del baloncesto. Compartirá espacio con iconos como Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Pat Riley y Jerry West.

El rescate de una dinastía ganadora

La gobernadora de la franquicia, Jeanie Buss, no ocultó su emoción al hacer público el anuncio. "Phil Jackson define el baloncesto de campeonato por una razón; su enfoque magistral sacó lo mejor de los mejores atletas", expresó en un emotivo comunicado.

Buss también recordó cómo la llegada del entrenador, por invitación de su difunto padre Jerry Buss, restauró por completo el prestigio del equipo. "Su creatividad inigualable y compromiso establecieron un estándar de excelencia para las generaciones venideras", agregó la directiva.

Dos etapas doradas en California

Jackson aterrizó en Los Ángeles en 1999, precedido por la fama de haber ganado seis anillos con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Su impacto fue inmediato, logrando dominar la liga con tres campeonatos consecutivos de la mano de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.

Aunque renunció en junio de 2004 tras una dolorosa derrota en las Finales ante los Detroit Pistons, su historia angelina no había terminado. Regresó a los banquillos tras un año de ausencia para guiar al club a dos campeonatos más, consolidando otra era dorada.

Récords absolutos e inquebrantables

La brillantez táctica del miembro del Salón de la Fama quedó grabada en los libros de historia del equipo. Durante su mandato, el estratega logró registrar nueve espectaculares campañas de 50 o más victorias en un lapso de apenas 11 temporadas.

Sus impresionantes 610 victorias en temporada regular y 118 triunfos en playoffs se mantienen como récords absolutos de la franquicia. Hoy en día, con un total de 11 anillos en su vitrina personal, sigue siendo el entrenador más laureado en la historia de la NBA.