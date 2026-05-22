Minnesota Timberwolves comienza a buscar nuevo destino para estas dos figuras

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El mercado de la NBA ha entrado en una fase de ebullición absoluta tras filtrarse las intenciones de la gerencia de los Minnesota Timberwolves de cara a la temporada baja. Según fuentes cercanas a la liga, la franquicia del norte de Estados Unidos se está preparando para irrumpir con fuerza en la carrera por conseguir a la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo. Los Timberwolves no buscan una reconstrucción menor; pretenden ejecutar una de las operaciones más ambiciosas en la historia reciente del baloncesto profesional.

Para hacer viable este colosal movimiento, la oficina principal de Minnesota ha comenzado a diseñar una compleja estrategia de ingeniería financiera y deportiva. Los reportes indican que la gerencia de los Timberwolves espera buscar activamente equipos en el mercado de traspasos que estén interesados en adquirir al pívot francés Rudy Gobert y al ala-pívot Julius Randle. El objetivo detrás de poner en el mercado a estas dos figuras es acumular los activos necesarios para estructurar un acuerdo a múltiples bandas (un megatraspaso entre tres o más franquicias) que termine por convencer a los Bucks de enviar a Antetokounmpo a Minnesota.

La Consolidación de un "Big Three" de Élite Mundial

La agresiva postura de la directiva de los Timberwolves responde a una visión muy clara del futuro de la organización. El escenario ideal para Minnesota es construir, de manera inmediata, una plantilla contendiente al título de la NBA que esté estructurada sólidamente alrededor de un nuevo núcleo histórico: Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards y Jaden McDaniels.

Giannis Antetokounmpo: Aportaría la experiencia de campeonato, un dominio físico inigualable en la pintura y el estatus de ser uno de los jugadores más determinantes del planeta en ambos lados de la cancha.

Anthony Edwards: Consolidado ya como una de las caras de la NBA y un anotador implacable en el perímetro, Edwards encontraría en Giannis al socio perfecto para dominar la liga durante la próxima década.

Jaden McDaniels: Mantener al alero es una prioridad absoluta para el equipo. Su estatus como uno de los defensores perimetrales más asfixiantes y versátiles de la liga garantiza el equilibrio táctico que requiere una plantilla de calibre de campeonato.

Con este movimiento, Minnesota estaría sacrificando la pintura tradicional que ofrecía Gobert y la versatilidad ofensiva de Randle, apostando en su lugar por un quinteto mucho más dinámico, atlético y temible tanto en ataque como en defensa.

Desafíos en las Negociaciones a Múltiples Bandas

Llevar a cabo un traspaso de esta magnitud plantea retos contractuales sumamente complejos. Tanto Rudy Gobert como Julius Randle poseen salarios considerables, lo que obliga a Minnesota a encontrar socios comerciales que cuenten con el espacio salarial necesario o con contratos atractivos que Milwaukee esté dispuesto a absorber para iniciar su proceso de reconstrucción. La inclusión de un tercer o cuarto equipo en la ecuación será indispensable para cuadrar los números bajo el estricto convenio colectivo de la NBA.

La competencia por Antetokounmpo será feroz, con franquicias de mercados grandes preparando sus propias ofertas de Draft y talento joven. Sin embargo, los Timberwolves confían en que el atractivo de unir fuerzas con Anthony Edwards y la solidez del proyecto deportivo de Minneapolis actúen como un imán para que "The Greek Freak" dé el visto bueno a su llegada a Minnesota. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta audaz propuesta pasa de las pizarras de las oficinas a convertirse en la mayor realidad de la NBA.