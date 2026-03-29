Luka Doncic explota contra los criterios del MVP: "¿Qué más puedo hacer?"

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Luka Doncic continúa consolidándose como la fuerza más dominante de la NBA, aunque el reconocimiento oficial parezca caminar en la dirección opuesta. En una nueva exhibición con el uniforme de Los Ángeles Lakers, el base esloveno desmanteló a los Brooklyn Nets con una línea estadística de 41 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperaciones, liderando la victoria de su equipo.

A pesar de que sus números rozan lo histórico, el ambiente tras el encuentro estuvo marcado por la incredulidad ante los recientes movimientos en los despachos de la liga.

El dardo de Doncic al MVP

Tras el partido, la atención no se centró en la victoria, sino en la actualización de la carrera por el MVP (Most Valuable Player). A pesar de venir de una semana dominante, la NBA relegó a Doncic a la cuarta posición del ranking, tras haber ocupado el segundo puesto anteriormente.

Al ser consultado en sala de prensa sobre su deseo de obtener el galardón individual, el exjugador de los Mavs no ocultó su desconcierto: “Sí, ojalá, pero cuanto mejor juego, más bajo aparezco en la clasificación. Así que no sé qué más puedo hacer”. Sus palabras, cargadas de una ironía amarga, no tardaron en incendiar las redes sociales, donde aficionados y analistas cuestionan los criterios de votación que parecen penalizar al esloveno a pesar de su producción sin precedentes.

Números de leyenda y el mito de la defensa

La racha de los Lakers es, en gran medida, el "show de Luka". El equipo angelino ha ganado 13 de sus últimos 15 encuentros, y en ese tramo, Doncic ha promediado unos asombrosos 39.5 puntos, 8.1 rebotes y 7.3 asistencias. Sin embargo, sus detractores suelen etiquetarlo como un jugador de "media cancha", criticando su supuesto desinterés defensivo.

Los datos, no obstante, cuentan una historia distinta. Con las tres recuperaciones de anoche, Luka se ha convertido en el primer jugador desde Kobe Bryant (2012-13) en promediar más de 30 puntos por partido sumando más de 100 robos en la temporada. Además, ha grabado su nombre junto a leyendas como Baylor, West y el propio Bryant al ser el único en la historia de la franquicia en promediar 30 o más puntos durante 12 partidos consecutivos.

Respaldo en el vestuario y un freno disciplinario

El malestar de Doncic es compartido por sus compañeros. Austin Reaves, uno de sus aliados más cercanos en la pista, fue tajante al defender la candidatura del esloveno: "Sigue bajando puestos en la carrera por el MVP, lo cual me parece una locura. Supongo que da igual. Quizás tenga que anotar 60 puntos cada noche, no lo sé".

Sin embargo, no todo fueron noticias positivas para la estrella de los Lakers. Durante el encuentro ante los Nets, Doncic recibió su decimosexta falta técnica de la temporada. Según el reglamento de la NBA, esto conlleva una suspensión automática de un partido, por lo que el equipo deberá afrontar su próximo compromiso sin su máxima figura, justo cuando el debate sobre su valor individual está más candente que nunca.