Los Knicks rompen su sequía: título histórico y récords de audiencia televisiva

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La victoria de los New York Knicks por 94-90 sobre los San Antonio Spurs no solo fue histórica en la duela. El triunfo del sábado por la noche les otorgó su primer título de la NBA en 53 años. Este esperado campeonato también rompió múltiples registros televisivos a nivel nacional.

El encuentro decisivo promedió 24.5 millones de espectadores en las pantallas de ABC y ESPN. Con esta impresionante cifra, se convirtió en el quinto partido de baloncesto más visto desde el año 1998. La emoción del juego mantuvo a la audiencia cautiva de principio a fin.

La épica hazaña de Jalen Brunson

El punto máximo de sintonía durante la transmisión alcanzó los 33 millones de televidentes. Esto ocurrió justo en el momento en que Jalen Brunson sellaba una espectacular y legendaria actuación de 45 puntos. Su innegable liderazgo fue vital para conseguir la victoria definitiva frente a los Spurs.

Gracias al brillante desempeño de su estrella, los Knicks lograron una hazaña inolvidable en los minutos finales. El equipo neoyorquino logró remontar una difícil desventaja de 10 puntos durante el último cuarto. Esto coronó una noche mágica que los aficionados de Nueva York esperaron por más de medio siglo.

Récords de audiencia en el siglo XXI

De acuerdo con los datos oficiales de Nielsen, estas Finales promediaron 20.6 millones de espectadores. Se trata de la mayor audiencia registrada desde que ABC y ESPN asumieron las transmisiones de la liga en 2003. Es apenas la tercera ocasión desde 1999 que las Finales superan la barrera de los 20 millones.

Para poner este éxito en perspectiva, las Finales del año pasado entre Oklahoma City e Indiana palidecen en comparación. Aquella serie apenas promedió 10.31 millones de espectadores a lo largo de siete juegos. El campeonato de los Knicks prácticamente duplicó esos números.

Comparativa con otras Finales históricas

Los niveles de audiencia de este año superan a otras definiciones memorables de la época moderna. Por ejemplo, la coronación de Golden State sobre Cleveland en cinco juegos durante 2017 promedió 20.47 millones. Asimismo, el icónico regreso de los Cavaliers en siete juegos de 2016 tuvo una media de 20.2 millones.

Pese al gran éxito comercial de esta última serie, el récord absoluto sigue intacto en la cima. Las históricas Finales de 1998 entre los Chicago Bulls y el Utah Jazz mantienen la corona de sintonía. En aquella serie, donde Michael Jordan ganó su último anillo, la audiencia promedió 29.04 millones de espectadores.