Giannis Antetokounmpo se enfoca en Miami Heat mientras se intensifican las negociaciones

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La paciencia llegó a su fin en Milwaukee y las oficinas de la liga se preparan para un traspaso impactante. Tras meses de especulaciones que comenzaron desde la fecha límite de cambios en febrero, la gerencia de los Bucks parece decidida a mover a su dos veces MVP antes del próximo Draft de la NBA, buscando obtener el máximo valor de retorno posible.

Aunque organizaciones de calibre como los Boston Celtics han intentado sumarse a la puja en los últimos días, el deseo del "Greek Freak" ha inclinado la balanza de forma drástica en favor de South Beach.

"Las conversaciones se han intensificado"

Durante su participación matutina en el programa Get Up de ESPN, Brian Windhorst soltó la primicia que mantiene en vilo al mundo del baloncesto:

“Las conversaciones se han intensificado en los últimos 7 a 10 días. Él se ha enfocado en querer ser miembro del Miami Heat”.

Windhorst detalló que, dado que a Giannis solo le queda un año garantizado en su contrato actual, el griego ostenta una enorme cuota de control sobre su destino. El jugador ya habría dejado saber tras bastidores que está plenamente dispuesto a firmar una extensión contractual a largo plazo si es enviado al Heat, blindando el proyecto deportivo de Pat Riley y Erik Spoelstra.

La traba y la inclusión de terceros equipos

A pesar del deseo expreso de Antetokounmpo, el acuerdo definitivo no ha sido sencillo. Miami ha puesto sobre la mesa una oferta agresiva construida alrededor de piezas valiosas como el escolta Tyler Herro, el mexicano Jaime Jáquez Jr., el novato Kel'el Ware y múltiples selecciones de primera ronda del Draft.

Sin embargo, a la gerencia de Milwaukee no termina de convencerle del todo el paquete directo de activos de Miami. De acuerdo con las fuentes de ESPN, esta disyuntiva ha obligado a abrir el espectro, involucrando activamente a un tercer y hasta un cuarto equipo en la negociación para canalizar los salarios y los activos que complazcan las exigencias de los Bucks para dejar ir a su máxima leyenda.

El consenso generalizado entre los principales conocedores de la liga es que la resolución de este traspaso es inminente y podría concretarse a finales de esta misma semana. La "Cultura Heat" está a un paso de recibir el impulso más dominante de su era moderna.