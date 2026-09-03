La verdad detrás del fichaje de Kawhi Leonard: Revelan la red secreta de pagos en los Clippers

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La NBA atraviesa un nuevo terremoto institucional tras revelarse el resultado de la investigación oficial sobre las irregularidades en el fichaje de Kawhi Leonard por Los Angeles Clippers. Según reportó el periodista especializado Shams Charania, la franquicia angelina actuó de forma ilícita como una «agencia de representación influyente», gestionando patrocinios millonarios para evadir los límites del tope salarial impuestas por el convenio colectivo de la liga.

La red de patrocinios paralela

De acuerdo con los hallazgos presentados por la oficina del comisionado, la gerencia de los Clippers intermedió y facilitó acuerdos comerciales con cuatro empresas distintas. Esta red de patrocinios paralela garantizó que Leonard recibiera decenas de millones de dólares adicionales de manera indirecta para el año 2021, una maniobra diseñada para compensar económicamente al jugador sin sobrepasar el límite salarial permitido.

La normativa de la NBA prohíbe de manera tajante cualquier tipo de compensación, beneficio o incentivo económico fuera del contrato oficial firmado entre el equipo y el atleta. La utilización de acuerdos con patrocinadores como moneda de cambio para convencer a una superestrella de firmar con una franquicia es considerada una de las infracciones más graves a la integridad de la competencia.

Kawhi exonerado; sanción ejemplar para su entorno

A pesar de la gravedad de los hechos, las conclusiones de la investigación eximieron de responsabilidad directa al alero estrella. Se determinó que Kawhi Leonard no tenía conocimiento alguno de la maniobra de evasión del tope salarial que la directiva de la franquicia y su círculo cercano estaban ejecutando.

«La investigación demostró que Kawhi Leonard no tenía conocimiento alguno de esta evasión del tope salarial que se estaba llevando a cabo. Él le había otorgado todo el poder a su tío Dennis Robertson, y Dennis Robertson ahora tiene prohibido participar en cualquier negocio relacionado con el baloncesto en el futuro», reveló el informe de la NBA citado por Charania.

Robertson, una figura omnipresente y polémica en el manejo de la carrera del jugador desde su etapa con los San Antonio Spurs y Toronto Raptors, ejercía la representación total sobre los negocios de Leonard. Ante la contundencia de las pruebas, la liga ha aplicado un veto definitivo que le proscribe de representar a cualquier jugador o participar en negociaciones de cualquier índole dentro del ecosistema de la NBA.

Precedente histórico y consecuencias para la liga

El dictamen de la NBA sienta un precedente categórico respecto al rol de los representantes e intermediarios familiares en la negociación de contratos. Aunque los Clippers se libran de una suspensión directa para su jugador franquicia, la organización enfrenta duras sanciones administrativas y la descalificación de sus procedimientos por manipular las reglas del juego limpio financiero.

Este escándalo reaviva el debate sobre la transparencia en la agencia libre y los mecanismos de control que utiliza la NBA para fiscalizar las transacciones comerciales paralelas de las superestrellas. Con esta resolución, la liga envía un mensaje contundente a las treinta franquicias: cualquier intento de circunvalar las normativas salariales mediante acuerdos publicitarios encubiertos será castigado con la máxima severidad.