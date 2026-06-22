La millonaria cifra por la que Trae Young decidió quedarse en los Washington Wizards

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En un movimiento estratégico que redefine el futuro de la franquicia y sacude el tablero de la agencia libre de la NBA, el base estelar Trae Young ha alcanzado un principio de acuerdo para asegurar su permanencia a largo plazo con los Washington Wizards. Según fuentes cercanas a la negociación, el cuatro veces All-Star de la NBA tiene la firme intención de estampar su firma en un nuevo contrato de cuatro temporadas por un valor aproximado de 212 millones de dólares.

El millonario acuerdo incluye, además, una opción de jugador en el cuarto año de contrato, lo que otorgará a la superestrella la flexibilidad de decidir su futuro en las etapas finales de este nuevo ciclo. Con este movimiento, la gerencia de Washington logra retener a su máxima figura y consolidar la piedra angular de su proyecto deportivo.

Apuesta por la estabilidad: El rechazo a los 49 millones de dólares

La antesala de este acuerdo requirió una maniobra financiera de alto impacto por parte del jugador. Para dar paso a esta extensión por cuatro temporadas, Trae Young tomó la decisión de rechazar formalmente su opción de jugador previa, la cual le garantizaba un salario de 49 millones de dólares para la próxima campaña.

Lejos de optar por el camino corto o buscar una salida a través del mercado abierto, el base declinó esa jugosa cifra anual con un objetivo claro: priorizar un compromiso a largo plazo con la organización de los Wizards antes del inicio oficial de la agencia libre. Esta decisión demuestra el nivel de confianza mutua entre el base y la directiva capitalina, asegurando la continuidad de un talento generacional en su etapa de madurez competitiva.

El impacto financiero y deportivo en Washington

Con un salario promedio que rondará los 53 millones de dólares anuales, el nuevo contrato coloca a Young firmemente en el escalafón de los jugadores mejor pagados de todo el circuito. Para los Washington Wizards, la inversión representa un golpe de autoridad en los despachos, enviando un mensaje claro al resto de la Conferencia Este sobre sus ambiciones de campeonato.

Desde el punto de vista táctico, la permanencia del base asegura la continuidad de uno de los sistemas ofensivos más dinámicos de la liga. La capacidad de Young para destruir defensas desde la línea de tres puntos y su visión de juego de élite garantizan que Washington mantendrá una identidad competitiva definida mientras la gerencia busca añadir piezas complementarias a través del Draft y del mercado de traspasos.