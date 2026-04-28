¿La esperanza de Curry? Golden State Warriors vuelve a ponerle el ojo a Kevin Durant

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En un movimiento que ha paralizado las oficinas de la NBA, fuentes cercanas a la gerencia de los Golden State Warriors han confirmado que la franquicia de la Bahía está monitoreando de cerca la situación de Kevin Durant.

La organización liderada por Mike Dunleavy Jr. ha manifestado un interés formal en adquirir los servicios del alero una vez más, buscando lo que sería uno de los reencuentros más impactantes en la historia del deporte profesional.

El factor Houston: La llave de la operación

Aunque el deseo de Golden State es evidente, la operación depende exclusivamente de un factor externo: la postura de los Houston Rockets. Según los informes internos, los Warriors están preparados para reabrir las negociaciones de manera inmediata SI, y solo si, la gerencia de Houston decide poner oficialmente a Durant en el mercado de traspasos y lo declara disponible para entablar conversaciones.

Actualmente, Durant se encuentra en el centro de un proyecto joven en Texas, pero los rumores de una posible reestructuración en los Rockets han abierto una ventana de oportunidad que Golden State no está dispuesto a ignorar.

"La historia de Kevin con esta franquicia es inigualable", comentó una fuente vinculada a Chase Center. "Si existe la más mínima posibilidad de que esté disponible, es nuestra responsabilidad explorar el camino para traerlo de vuelta a casa. El objetivo siempre es maximizar la ventana competitiva de nuestro núcleo veterano".

El impacto de un posible retorno

Un posible regreso de "KD" a San Francisco no solo sería un golpe mediático, sino un ajuste táctico que devolvería a los Warriors al estatus de favoritos indiscutibles al anillo. Tras su paso previo por el equipo (2016-2019), donde consiguió dos campeonatos y dos premios MVP de las Finales, la química con Stephen Curry y el sistema de Steve Kerr sigue siendo considerada por muchos analistas como el "baloncesto perfecto".

Para concretar este movimiento, se especula que los Warriors tendrían que poner sobre la mesa un paquete de activos considerable, que podría incluir:

Talento joven en ascenso: Jugadores con proyección que encajen en la línea temporal de reconstrucción de Houston.

Capital del Draft: Múltiples selecciones de primera ronda para compensar la pérdida de una superestrella de la magnitud de Durant.

Ajuste salarial: Piezas veteranas que permitan equilibrar las cuentas bajo el estricto nuevo convenio colectivo de la NBA.

El vestuario y la filosofía "Strength in Numbers"

La noticia ha generado un optimismo moderado en el vestuario de Golden State. Stephen Curry, quien recientemente ha reiterado su deseo de seguir compitiendo por campeonatos al más alto nivel, vería con buenos ojos la incorporación de su antiguo compañero. La combinación del rango de tiro de Curry y la capacidad de anotación indefendible de Durant volvería a plantear problemas irresolubles para las defensas de la liga.

Por su parte, los Houston Rockets se encuentran en una posición de poder. Con un núcleo joven talentoso, la decisión de traspasar a Durant dependerá de si consideran que los activos ofrecidos por Golden State acelerarían su proceso de convertirse en contendientes a largo plazo o si prefieren mantener la veteranía de Durant como guía para sus novatos.