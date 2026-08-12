La decisión de los Warriors sobre el futuro de Stephen Curry que sacude a la NBA

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En un deporte donde la lealtad y los negocios suelen chocar de frente, la gerencia de los Golden State Warriors mantiene una postura clara respecto al mayor ícono de su historia reciente: si Stephen Curry decide solicitar un traspaso en algún momento, la franquicia honrará y respetará su decisión.

Esta postura interna, reportada por el periodista especializado Anthony Slater, refleja una filosofía poco común en la NBA moderna. La directiva del equipo de la Bahía considera que el base de 36 años ha construido un legado tan extraordinario que se ha ganado, por mérito propio, el derecho absoluto de decidir cómo, cuándo y dónde concluir su legendaria carrera profesional.

Un pacto tácito de respeto y lealtad

Stephen Curry no es simplemente el jugador franquicia de Golden State; es el arquitecto del estilo de juego que revolucionó el baloncesto global y la piedra angular de una dinastía que ha cosechado cuatro campeonatos de la NBA (2015, 2017, 2018 y 2022). Desde su selección en el draft de 2009, Curry transformó una franquicia históricamente endeble en una de las marcas deportivas más valiosas e influyentes del planeta.

Por esta razón, en las oficinas principales del Chase Center existe el convencimiento absoluto de que forzar un retiro indeseado o bloquear una salida —en el hipotético caso de que el jugador busque competir por un título en otro destino durante sus últimos años— sería una falta de respeto hacia su figura. La prioridad de la organización es mantener una relación de transparencia total con el dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Sin embargo, a pesar de las especulaciones habituales que rodean a las grandes estrellas veteranas en la fase final de sus carreras, los reportes son enfáticos en un punto crucial: hasta el momento, Stephen Curry jamás ha dado señales, públicas ni privadas, de querer abandonar la disciplina de los Warriors.

El presente de Golden State y el compromiso de Curry

El compromiso del número 30 con San Francisco se mantiene firme. Curry ha reiterado en múltiples ocasiones su deseo de vestir una sola camiseta a lo largo de toda su trayectoria en la NBA, siguiendo los pasos de mitos como Kobe Bryant con Los Angeles Lakers, Tim Duncan con San Antonio Spurs o Dirk Nowitzki con Dallas Mavericks.

A pesar de las reestructuraciones que ha sufrido la plantilla en las últimas temporadas —incluyendo la partida de piezas clave de la dinastía como Klay Thompson—, Curry sigue enfocado en liderar el proyecto competitivo del entrenador Steve Kerr. La directiva, encabezada por el gerente general Mike Dunleavy Jr., continúa trabajando activamente para rodear a su estrella con piezas jóvenes y talentosas que permitan al equipo mantenerse en la conversación por los playoffs en la Conferencia Oeste.

La postura de los Warriors no responde a un deseo de traspasar al jugador, sino a un reconocimiento explícito de su estatus de leyenda. En el baloncesto actual, donde las solicitudes de traspaso suelen derivar en disputas mediáticas y tensiones entre jugadores y directivas, Golden State apuesta por una transición basada en la empatía y la gratitud mutua.

Por ahora, los aficionados de los Warriors pueden estar tranquilos. La hipotética salida de Curry pertenece únicamente al terreno de los escenarios futuros no planificados. Stephen Curry sigue siendo el pilar de Golden State, y mientras su deseo sea continuar liderando al equipo, la franquicia continuará construyendo su proyecto deportivo a su alrededor.