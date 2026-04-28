Klay Thompson pone punto y final en Dallas Mavericks

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El ecosistema de la NBA se ha visto sacudido esta mañana tras filtrarse las intenciones de uno de los mejores tiradores de la historia. Según fuentes cercanas a la organización y al entorno del jugador, se espera que Klay Thompson solicite formalmente en las próximas horas un traspaso o, en su defecto, una rescisión de contrato (buyout) para poner fin a su breve etapa con los Dallas Mavericks.

El fin de un proyecto que nunca llegó a nacer

La llegada de Klay Thompson a Dallas el pasado verano fue recibida como el movimiento definitivo para consolidar a los Mavericks como el equipo a batir en la Conferencia Oeste. El escolta, cuatro veces campeón con Golden State, aterrizó en Texas con un objetivo claro y explícito: unir fuerzas con el prodigio esloveno Luka Doncic.

Sin embargo, lo que prometía ser una de las duplas más letales en el perímetro de la liga se desmoronó antes de poder dar frutos. La sorprendente e histórica salida de Luka Doncic rumbo a Los Angeles Lakers en un traspaso que cambió el equilibrio de la liga hace apenas unos meses, ha dejado a Thompson en una situación deportiva que no coincide con sus aspiraciones actuales.

"Klay vino a Dallas para competir por un quinto anillo junto a un talento generacional como Luka", afirma una fuente interna. "Sin Doncic en el equipo, la visión competitiva de los Mavericks ha dado un giro de 180 grados, y Thompson no tiene interés en formar parte de un proceso de reconstrucción o de un equipo de media tabla en esta etapa de su carrera".

Las opciones sobre la mesa: Traspaso vs. Buyout

La gerencia de los Mavericks, encabezada por Nico Harrison, se enfrenta ahora a una encrucijada crítica para el futuro de la franquicia. Existen dos caminos posibles para resolver la situación del escolta:

Búsqueda de un traspaso (Trade): Dallas intentará obtener activos de valor (rondas de Draft o jugadores jóvenes) a cambio de Thompson. Varias franquicias con aspiraciones de playoffs ya han mostrado interés en adquirir la experiencia y el tiro exterior del veterano. Rescisión de contrato (Buyout): Si no se logra concretar un intercambio beneficioso antes de la fecha límite, ambas partes podrían negociar una salida amistosa. Esto permitiría a Klay convertirse en agente libre y firmar con un contendiente al título, renunciando a una parte de su salario actual para obtener su libertad deportiva.

El impacto en el vestuario y la afición

La noticia llega en un momento de gran incertidumbre para los seguidores de Dallas. Tras perder a su máxima estrella en el movimiento de Doncic a los Lakers, la posible salida de Thompson supone un golpe anímico y mediático devastador. El equipo, que hace apenas unos meses soñaba con el campeonato, se encuentra ahora gestionando la salida de sus dos figuras más importantes.

Por su parte, el cuerpo técnico liderado por Jason Kidd deberá trabajar en una nueva estructura táctica que prescinda del espaciado de pista que proporciona Klay. La rotación se verá obligada a dar un protagonismo prematuro a sus piezas jóvenes, cambiando radicalmente las expectativas para lo que resta de temporada.

Un mercado en alerta

El interés por Klay Thompson sigue siendo alto en toda la NBA. Equipos como los Miami Heat, los Philadelphia 76ers e incluso un posible reencuentro nostálgico con el sistema de los Warriors han empezado a sonar en los mentideros de la liga. Thompson, a pesar de sus lesiones pasadas, sigue siendo una pieza codiciada por su capacidad de anotar bajo presión y su pedigrí de campeón.

Se espera que en las próximas 48 horas el representante de Thompson se reúna con la directiva de los Mavericks para formalizar la petición y definir los términos de su salida.