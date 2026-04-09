Ja Morant cada vez más cerca de salir de Memphis Grizzlies

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El FedExForum fue escenario de una noche cargada de simbolismo y cercanía entre equipo y ciudad durante el último encuentro de los Memphis Grizzlies como locales en la temporada regular. En una iniciativa diseñada para agradecer el apoyo incondicional de la comunidad de Tennessee, la organización llevó a cabo su tradicional ceremonia de cierre, en la que cada integrante de la plantilla entregó su camiseta de juego a un aficionado presente en las gradas. Sin embargo, un matiz inesperado marcó la jornada: Ja Morant, la máxima estrella de la franquicia, fue el único jugador que no pudo participar en el intercambio.

Lo que inicialmente fue interpretado por algunos sectores del público como una ausencia involuntaria o una decisión personal, ha sido aclarado como un desajuste administrativo y logístico de última hora. Según fuentes cercanas a la organización, Morant fue notificado apenas una hora antes del salto inicial (tip-off) de que no formaría parte de la dinámica de entrega programada para esa noche.

Una cuestión de logística, no de voluntad

La notificación tardía dejó al base estrella en una posición comprometida frente a los aficionados. Al ser excluido del protocolo de distribución oficial con tan poco margen de maniobra, Morant no contó con una prenda designada ni con la autorización logística para sumarse al gesto de sus compañeros. El resultado fue una imagen inusual sobre el parqué: mientras el resto del equipo compartía abrazos y entregaba sus uniformes "Sudados" a los fans en las primeras filas, el dorsal número 12 se veía imposibilitado de replicar la acción debido a la falta de material disponible para la donación en ese momento.

A pesar de la confusión, el gesto general de los Grizzlies fue un éxito rotundo. Jugadores de la talla de Jaren Jackson Jr., Desmond Bane y Marcus Smart participaron activamente, creando momentos memorables con seguidores de todas las edades. La iniciativa busca reforzar los lazos de identidad de una franquicia que se enorgullece de su cultura Grit and Grind y de la conexión casi familiar que mantiene con su base de seguidores.

El compromiso de Ja Morant con Memphis

Fuentes internas del equipo han querido restar importancia a cualquier interpretación negativa sobre la ausencia de Morant en la actividad. Se enfatizó que el jugador ha estado históricamente comprometido con las causas sociales y los eventos comunitarios en Memphis. La situación de esta noche se ha calificado como un "incidente aislado de comunicación interna" que impidió que el jugador estrella cerrara el curso de la misma manera que el resto de sus compañeros.

A lo largo de la temporada, Morant ha sido una de las figuras más activas en la interacción con el público, participando en múltiples eventos de caridad y programas juveniles en la ciudad. Por ello, la imposibilidad de entregar su camiseta hoy ha sido recibida con decepción tanto por el propio jugador como por los aficionados que esperaban obtener una de las prendas más codiciadas de la liga.

Cierre de temporada en el FedExForum

Este tipo de gestos, comunes en la NBA durante el último partido en casa de la temporada regular, sirven para humanizar a las estrellas y devolver parte del cariño recibido durante los 41 partidos disputados como locales. Para los Grizzlies, esta noche representaba el cierre de un capítulo importante y el inicio de la preparación mental para los desafíos venideros.

La organización de los Memphis Grizzlies no ha emitido un comunicado formal sobre por qué la notificación a Morant se realizó con tan poca antelación, pero se espera que el club busque formas alternativas para que el jugador pueda compensar a sus seguidores en los próximos días a través de otras activaciones sociales o sorteos digitales.