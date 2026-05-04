Houston Rockets se prepara para tirar la casa por la ventana por Antetokounmpo

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Tras una temporada que prometía ser el punto de inflexión para la franquicia pero que culminó en otra decepcionante racha en los playoffs, la gerencia de los Houston Rockets, encabezada por el Rafael Stone, ha puesto sus ojos en un objetivo de calibre MVP para transformar el panorama de la Conferencia Oeste. Fuentes cercanas a la liga sugieren que el equipo texano está preparando una propuesta formal para adquirir al ala-pívot estelar de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, durante el próximo mercado de verano.

Un movimiento de "All-In" por el "Greek Freak"

La narrativa en la NBA ha cambiado drásticamente tras la eliminación temprana de los Bucks, lo que ha generado rumores sobre la posible salida de su máxima figura. Houston, que ha acumulado talento joven y selecciones del Draft durante los últimos años, parece estar listo para cambiar su estrategia de reconstrucción paciente por una de éxito inmediato.

El interés en Antetokounmpo no es casual. El equipo siente que le falta una superestrella generacional que pueda liderar a una plantilla competitiva pero carente de una figura "clutch" en los momentos de postemporada. La llegada de Giannis no solo elevaría el nivel defensivo del equipo, sino que posicionaría a Houston como un contendiente legítimo al título de la NBA de forma instantánea.

Los pilares del intercambio: Sengun y Smith Jr.

Para convencer a la gerencia de Milwaukee de desprenderse de su icono, los Rockets han diseñado un paquete comercial extremadamente competitivo. El núcleo de la oferta se centra en dos de las piezas jóvenes más valiosas de la liga:

Alperen Sengun: El pívot turco, cuya visión de juego y capacidad anotadora en la pintura le han valido comparaciones con Nikola Jokic, sería la pieza central de la reconstrucción de los Bucks. Con solo 23 años, Sengun representa un pilar sobre el cual construir una nueva era en Milwaukee.

Jabari Smith Jr.: Un "forward" moderno con una capacidad defensiva de élite y un tiro exterior en constante evolución. Smith Jr. ofrece la versatilidad necesaria para mantener la competitividad de los Bucks en ambos lados de la cancha.

Desde el punto de vista financiero, el movimiento es una obra de ingeniería salarial. El contrato combinado de Sengun (bajo su nueva extensión) y Smith Jr. representa un ajuste salarial casi idéntico al contrato de Antetokounmpo, lo que facilitaría la transacción bajo las estrictas reglas del nuevo convenio colectivo de la NBA (CBA).