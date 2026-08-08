Golpe sobre la mesa de los Nuggets: Apuntan al fichaje de DeMar DeRozan

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La directiva de los Denver Nuggets continúa explorando activamente alternativas en el mercado de la NBA para potenciar la profundidad de su plantilla, y su más reciente objetivo ha sacudido las proyecciones de la Conferencia Oeste. De acuerdo con fuentes del entorno de la liga, la franquicia de Colorado ha mostrado un interés concreto en incorporar a su disciplina al experimentado escolta DeMar DeRozan mediante un acuerdo bajo la escala de contrato mínimo para veteranos.

La maniobra busca dotar al esquema táctico de Denver de una variante ofensiva probada y de jerarquía, aportando mayor versatilidad a una rotación que busca mantenerse en la cima competitiva de la liga sin comprometer la flexibilidad salarial de la organización.

Un refuerzo de alto impacto a un costo estratégico

La posibilidad de sumar a un anotador del calibre de DeRozan por el mínimo salarial representa una oportunidad de mercado sumamente atractiva para la gerencia de los Nuggets. Con múltiples selecciones al juego de estrellas y una trayectoria consolidada entre los anotadores más prolíficos del baloncesto norteamericano, el veterano escolta aportaría una solución inmediata a la generación de puntos en el segundo equipo y durante los minutos en los que la ofensiva principal necesita descanso.

Una de las principales virtudes del juego de DeRozan es su capacidad para crear su propio tiro desde la media distancia y resolver en situaciones de aislamiento, un recurso que encajaría como un complemento idóneo dentro del sistema colectivo de Denver. Su perfil aportaría equilibrio a una ofensiva que busca contar con múltiples vías de anotación en los momentos de mayor exigencia de la temporada.

Flexibilidad financiera para mantener el margen salarial

El interés en estructurar la vinculación a través de un contrato mínimo responde directamente a las restricciones del límite salarial y a las normativas impuestas por el convenio colectivo vigente. Para un equipo aspirante que administra salarios elevados en su columna vertebral, lograr la incorporación de una figura experimentada a un costo reducido resulta clave para evitar las penalizaciones del segundo apron tributario.

Para DeRozan, unirse a una estructura competitiva sólida y consolidada bajo estas condiciones salariales representaría la oportunidad de integrarse a un proyecto diseñado específicamente para pelear por instancias profundas en la postemporada, priorizando las aspiraciones colectivas en esta etapa de su carrera.

El impacto en la rotación y la química del vestuario

La llegada de un veterano con la ascendencia y el liderazgo de DeRozan también fortalecería el vestuario de los Nuggets. Su experiencia en situaciones de alta presión y su reputación como un ejecutor confiable en los cierres de partido (clutch) ofrecen un valor añadido para el cuerpo técnico en la gestión de momentos decisivos.

Aunque el acuerdo aún se encuentra en etapa de interés y evaluación entre las partes, la sola posibilidad de que Denver concrete este movimiento ha generado una rápida reacción en la liga. Las próximas semanas serán determinantes para definir si la propuesta de los Nuggets convence al jugador para asumir este nuevo rol y unirse al proyecto de Colorado para la próxima campaña.