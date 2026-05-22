Golden State Warriors se despidiría próximamente de estas dos figuras

Suscríbete a nuestros canales

Las oficinas de los Golden State Warriors han comenzado a trazar con firmeza la hoja de ruta para la configuración de su plantilla de cara a la próxima temporada de la NBA. En un esfuerzo por optimizar sus recursos financieros bajo las estrictas regulaciones del convenio colectivo y rejuvenecer la rotación defensiva y anotadora del equipo, la gerencia de la Bahía ha tomado decisiones cruciales respecto a dos de sus actuales escoltas: De’Anthony Melton y el veterano Seth Curry.

Según ha revelado el prestigioso periodista, Tim Kawakami, la comisión directiva comandada por Mike Dunleavy Jr. adoptará una postura de extrema prudencia económica en el mercado de agentes libres. Los informes señalan que es poco probable que los Golden State Warriors realicen una oferta económica elevada o entren en una puja agresiva por retener a De’Anthony Melton en caso de que el jugador decida rechazar su opción de jugador para explorar el mercado abierto en busca de un contrato más lucrativo a largo plazo.

La Encrucijada de De’Anthony Melton y la Flexibilidad Financiera

De’Anthony Melton llegó a la organización de San Francisco con el cartel de ser un defensor perimetral de élite, capaz de aportar intensidad, robos de balón y un tiro exterior sumamente confiable para complementar la segunda unidad del equipo. No obstante, las proyecciones del mercado de la NBA sugieren que el valor de Melton podría cotizarse al alza, atrayendo el interés de franquicias con un espacio salarial considerable que busquen un especialista defensivo en su quinteto titular.

Fuentes cercanas a la organización indican que, si bien los Warriors valoran enormemente el impacto y la ética de trabajo de Melton, la directiva no está dispuesta a comprometer su flexibilidad financiera futura ni a adentrarse de lleno en las penalizaciones fiscales de la liga por un jugador de rol. La prioridad en los despachos del Chase Center es mantener un margen de maniobra salarial que les permita reaccionar ante posibles oportunidades de traspaso por una estrella de primera línea, lo que descarta de manera casi definitiva igualar ofertas multimillonarias por el escolta.

Fin de Ciclo: Seth Curry No Continuará en San Francisco

En paralelo a la situación de Melton, Tim Kawakami también ha confirmado las proyecciones sobre la composición de los puestos de reserva del equipo. Según los últimos reportes institucionales, tampoco se espera que los Golden State Warriors utilicen un espacio en su plantilla (roster spot) para mantener a Seth Curry de cara a la próxima temporada.

El hermano menor de la máxima leyenda de la franquicia, Stephen Curry, aportó su característico tiro de tres puntos y una valiosa presencia veterana en el vestuario durante su etapa en la Bahía. Sin embargo, los planes de desarrollo de la franquicia de cara al próximo ciclo competitivo apuntan en una dirección marcadamente diferente. La gerencia técnica de los Warriors priorizará otorgar esos valiosos espacios en la nómina a talentos más jóvenes surgidos del Draft y del equipo de la G-League, buscando inyectar un mayor atletismo, dinamismo y capacidad de contención física en la rotación exterior.

Con la salida proyectada de Curry y la postura conservadora respecto a Melton, los Golden State Warriors envían una señal clara a la liga: el equipo se prepara para una transición estratégica donde la eficiencia económica y el desarrollo de jóvenes activos serán los pilares fundamentales para mantener competitiva la ventana de campeonato de la organización.