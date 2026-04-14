Gabriela Jaquez hace historia: la primera mexicoestadounidense en la primera ronda de la WNBA

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Gabriela Jaquez no solo ha dado el salto al profesionalismo; ha derribado un techo de cristal para el baloncesto femenino. La talentosa jugadora, pieza fundamental en el reciente éxito de las UCLA Bruins, fue seleccionada en la quinta posición global del Draft de la WNBA por el Chicago Sky, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer de ascendencia mexicana en ser elegida en la primera ronda de este circuito.

Un cierre dorado en el baloncesto universitario

A sus 22 años, Jaquez llega a la liga profesional con el mejor currículum posible. Hace apenas una semana, lideró a UCLA en una actuación memorable durante la final del March Madness de la NCAA, logrando que la universidad conquistara su primer título nacional desde 1978.

Tras su elección, una emocionada Gabriela compartió lo que este momento representa para su carrera: "Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA; poder cumplirlo lo significa todo".

Los Jaquez: una familia que redefine la historia

El impacto de este fichaje trasciende lo individual, pues Gabriela sigue los pasos históricos de su hermano mayor, Jaime Jaquez Jr. En 2023, Jaime ya había marcado un hito al ser el primer mexicoestadounidense reclutado en la primera ronda de la NBA (puesto 18 por el Miami Heat).

A partir de esta temporada, ambos hermanos inscribirán sus nombres en los libros de récords por partida doble:

Pioneros en el Draft: Ambos son los únicos de sangre mexicana en ser selecciones de primera ronda en sus respectivas ligas.

Simultaneidad de élite: Se convierten en la primera pareja de hermanos mexicoestadounidenses en jugar en la NBA y la WNBA al mismo tiempo.

El futuro en Chicago

Su llegada al Chicago Sky no es casualidad. El equipo busca renovar su identidad con jugadoras que posean mentalidad ganadora y versatilidad en la cancha, cualidades que Jaquez demostró de sobra en su etapa universitaria. Con su capacidad para anotar y su intensidad defensiva, Gabriela se perfila como una de las candidatas más fuertes para pelear por el premio a la Novata del Año.