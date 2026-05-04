Estrella de Boston Celtics apunta a ser traspasado durante el verano

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La eliminación de los Boston Celtics en la primera ronda de los Playoffs de 2026 ha enviado ondas de choque a través de toda la NBA, y las repercusiones parecen haber comenzado. Según múltiples reportes de analistas cercanos a la organización, entre ellos Sports Illustrated y Hardwood Houdini, la gerencia de los Celtics podría estar considerando seriamente el traspaso de Derrick White este verano, en lo que sería un movimiento tectónico para remodelar el núcleo que rodea a Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Un colapso inesperado y sus consecuencias

Tras dominar gran parte de la temporada regular y asegurar la segunda semilla de la Conferencia Este, los Celtics sufrieron una derrota histórica ante los Philadelphia 76ers. Después de liderar la serie 3-1, Boston perdió tres juegos consecutivos, culminando con una dolorosa caída en el Juego 7 en el TD Garden. Esta eliminación prematura ha forzado a Brad Stevens, Presidente de Operaciones de Baloncesto, a evaluar si el actual roster ha alcanzado su techo competitivo.

Aunque Derrick White ha sido una pieza fundamental desde su llegada en 2022 —siendo clave en el campeonato de 2024 y medallista de oro olímpico—, su rendimiento ofensivo en la reciente serie contra Philadelphia ha generado dudas. A pesar de una sólida actuación en el último encuentro, su inconsistencia en el tiro exterior (27.3% en triples durante la serie) ha sido señalada como uno de los factores del estancamiento del equipo.

El dilema contractual: ¿Vender en el punto más alto?

Derrick White entrará este verano en su temporada de 32 años. Con un contrato que asciende a los 30.35 millones de dólares para la campaña 2026-27, los Celtics se enfrentan a un dilema financiero y deportivo. La lógica detrás de un posible traspaso sugiere que Boston podría intentar "vender alto" a un jugador que todavía mantiene un valor de mercado inmenso gracias a su defensa de élite (con proyecciones de integrar nuevamente el equipo All-Defense) y su inteligencia táctica.

Analistas de la industria sugieren que equipos como los Los Angeles Clippers ya están monitoreando la situación. Se especula con paquetes que podrían involucrar a estrellas veteranas como Kawhi Leonard o la búsqueda de activos jóvenes y picks de primera ronda que permitan a Boston rejuvenecer su rotación y ganar flexibilidad salarial bajo las estrictas normas del nuevo convenio colectivo (CBA).

Un pilar de la cultura Celtics

La posible salida de White no sería fácil de asimilar para la afición. Conocido como el "darling analítico" de la liga, White ha personificado el espíritu de sacrificio de los Celtics. Sin embargo, la historia reciente de la franquicia demuestra que Brad Stevens no teme tomar decisiones impopulares si considera que el equipo necesita un cambio de identidad, como ya ocurrió en el pasado con figuras como Marcus Smart o Jrue Holiday.

Próximos pasos en la "Offseason"

La gerencia de los Celtics se reunirá en las próximas semanas para definir el plan de acción. Con Jayson Tatum lidiando con problemas de rodilla que lo dejaron fuera del crucial Juego 7, la prioridad será asegurar que el equipo tenga las herramientas necesarias para regresar a la contienda por el título en 2027.

El mercado de traspasos de la NBA suele abrirse oficialmente en junio, y el nombre de Derrick White promete ser uno de los más mencionados en las conversaciones entre ejecutivos de toda la liga durante el próximo mes.