Estos equipos buscarán a Jaylen Brown si los Celtics adquieren a Giannis Antetokounmpo

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El mercado de la NBA continúa moviéndose a un ritmo vertiginoso tras la temprana eliminación de los Boston Celtics en la postemporada. Los rumores que vinculan a la franquicia de Massachusetts con la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, han tomado un giro drástico y sumamente sofisticado en las últimas horas. De acuerdo con múltiples reportes del entorno de la liga, la viabilidad de este megatraspaso podría depender de la inclusión de un tercer equipo estratégico, emergiendo dos candidatos de peso en la Conferencia Oeste y el Este: Los Ángeles Clippers y los Atlanta Hawks.

La premisa fundamental de la operación radica en el interés de Boston por emparejar a Giannis Antetokounmpo con Jayson Tatum. Sin embargo, para que Milwaukee acepte desprenderse de su histórico jugador franquicia, la gerencia de los Bucks exige un retorno masivo compuesto por talento joven elegible y capital de Draft de primer nivel para iniciar una reconstrucción total. Es aquí donde la figura del actual Al-NBA de los Celtics, Jaylen Brown, se vuelve la moneda de cambio principal, aunque su destino final podría no ser Wisconsin, sino Los Ángeles o Atlanta.

Los Clippers y los Hawks: Los Terceros en Discordia

Las construcciones comerciales hipotéticas señalan que tanto los Clippers como los Hawks han sido mencionados formalmente como los posibles terceros equipos destinados a adquirir a Jaylen Brown. Esta triangulación permitiría que los Bucks obtengan los activos exactos que buscan, desviando el costoso contrato de Brown a un destino donde encaje de manera inmediata en los planes deportivos institucionales.

El Escenario de Los Angeles Clippers: La organización californiana busca desesperadamente una nueva estrella perimetral que revitalice su proyecto deportivo. Para convencer a Milwaukee de enviar a Giannis a Boston, los Clippers estarían barajando la posibilidad de poner sobre la mesa activos de alta cotización inmediata, incluyendo su codiciada elección número 5 global del Draft. De esta manera, los Bucks obtendrían capital joven de élite, los Celtics recibirían a Antetokounmpo y Brown aterrizaría en Los Ángeles como el nuevo referente del equipo.

El Escenario de los Atlanta Hawks: Por su parte, la gerencia de Georgia se encuentra en una posición similar de reestructuración. Atlanta posee actualmente la selección número 8 del Draft, además de un sólido catálogo de jugadores jóvenes que encajan a la perfección en el perfil de reconstrucción que requerirían los Bucks. Absorber a Jaylen Brown le daría a los Hawks un salto de calidad inmediato en la Conferencia Este, respaldando sus aspiraciones competitivas a corto plazo.

Ingeniería Financiera y Presión en los Despachos

Llevar a cabo una operación a tres bandas de esta magnitud representa uno de los mayores desafíos de ingeniería financiera bajo el actual convenio colectivo de la NBA. Jaylen Brown tiene asegurados más de 183 millones de dólares por las próximas tres temporadas, un contrato masivo que requiere un encaje milimétrico de salarios entrantes y salientes para cualquiera de las franquicias involucradas.

A pesar de la complejidad, los ejecutivos rivales de la liga anticipan que el verdadero factor determinante será el deseo de Giannis Antetokounmpo respecto a su futuro a largo plazo. Con la gerencia de Milwaukee dispuesta a resolver la situación antes de la celebración del Draft del próximo mes, las oficinas de Brad Stevens en Boston se mantienen agresivas, explorando vías creativas que demuestran que el standing actual de los Celtics no es intocable si se presenta la oportunidad de firmar a uno de los mejores jugadores de la historia reciente del baloncesto.