Este será el tiempo de baja de Anthony Edwards con los Timberwolves

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El departamento de operaciones de baloncesto de los Minnesota Timberwolves ha anunciado de manera oficial que su escolta estrella, Anthony Edwards, ha sufrido una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo estimado de, al menos, dos semanas.

Detalles de la lesión y proceso de recuperación

Tras las pruebas de imagen realizadas esta mañana en la Clínica Mayo, los especialistas han confirmado una distensión muscular que requiere reposo inmediato y tratamiento de rehabilitación intensivo. Según el comunicado emitido por la franquicia, el jugador será reevaluado una vez transcurrido el plazo de catorce días, momento en el que se determinará si está en condiciones de retomar las actividades de impacto en pista.

Impacto en la rotación de los Timberwolves

La ausencia de "Ant-Man" supone un reto mayúsculo para el entrenador Chris Finch. Edwards no solo lidera al equipo en anotación, sino que se ha consolidado como uno de los defensores perimetrales más intimidantes de la Conferencia Oeste.

Durante estas dos semanas (como mínimo), se espera que el equipo dependa de:

Mayor volumen ofensivo: Jugadores como Julius Randle y Rudy Gobert deberán dar un paso al frente en la ejecución.

Oportunidades para el banquillo: El joven Donte DiVincenzo y Nickeil Alexander-Walker verán incrementados sus minutos de forma sustancial para cubrir el vacío en el perímetro.

Liderazgo veterano: Mike Conley tendrá la responsabilidad de gestionar el ritmo de juego para compensar la falta de explosividad que Edwards aporta en las transiciones.

Calendario inmediato

El periodo de baja de dos semanas coincide con una fase crítica del calendario, donde los Timberwolves se enfrentarán a rivales directos en la lucha por los puestos de playoffs. Entre los partidos que Edwards se perderá con total seguridad destacan:

El enfrentamiento en casa contra los Oklahoma City Thunder. La gira de tres partidos por la Costa Oeste. El duelo interconferencia frente a los Boston Celtics.

Trayectoria de una temporada estelar

Hasta el momento de la lesión, Anthony Edwards estaba firmando números de candidato al MVP, promediando máximos de carrera en triples anotados y eficiencia defensiva. Su presencia en el All-Star y su impacto mediático han convertido a Minnesota en uno de los equipos más seguidos a nivel global esta campaña.