El gran alivio de James Harden: se libra de la cárcel por este sorpresivo motivo

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James Harden, la actual figura de los Cleveland Cavaliers, recibió excelentes noticias desde Texas. Los registros judiciales confirmaron que el cargo por posesión ilegal de armas en su contra fue desestimado. Esto ocurrió después de que el veterano jugador completara exitosamente un programa de resolución alternativa.

De esta manera, el astro del baloncesto logró evitar que el incidente manchara permanentemente sus antecedentes penales. Ahora podrá enfocarse en sus próximos pasos dentro de la liga sin distracciones legales.

El fin de la pesadilla judicial

El juez Alex Salgado, del Tribunal Penal del Condado de Harris en Houston, oficializó la medida. La desestimación se dio este jueves por petición directa de la fiscalía local. Estos programas de resolución permiten a los acusados eludir condenas a cambio de realizar servicio comunitario.

Hasta el momento, los documentos oficiales no especifican los términos exactos del pacto alcanzado por el basquetbolista. El incidente original se remonta al pasado 13 de junio, cuando la policía de Houston encontró un arma en su vehículo.

En el estado de Texas, portar un arma "a la vista" dentro de un automóvil sin licencia es un delito menor. Las leyes estatales castigan esta infracción con hasta un año de cárcel y multas de hasta 4000 dólares.

A pesar de la resolución, ni la defensa del jugador ni la fiscalía emitieron declaraciones al respecto. Los Cavaliers también guardaron silencio ante las solicitudes de comentarios enviadas por la prensa este viernes.

Enfoque total en la agencia libre

Con este obstáculo legal superado, el base de 36 años puede concentrarse plenamente en su carrera. Viene de disputar su decimoséptima campaña en la liga, promediando 23,6 puntos en 70 encuentros de temporada regular. Su equipo llegó hasta las finales de la Conferencia Este, donde cayeron barridos ante los Knicks, actuales campeones.

Tras la dura eliminación, Harden dejó claro su deseo de continuar vistiendo la camiseta de Cleveland. Sin embargo, decidió rechazar su jugosa opción de jugador, la cual estaba valorada en 42,3 millones de dólares.

El objetivo principal de "La Barba" es negociar y asegurar un contrato multianual que le brinde mayor estabilidad. Aunque las conversaciones continúan, el acuerdo definitivo entre la franquicia y el jugador aún no se ha cerrado.

Un legado estadístico indiscutible

Mientras las negociaciones con los Cavs siguen su curso, su brillante trayectoria es su mejor carta de presentación. A lo largo de su carrera, Harden ha sido convocado once veces al codiciado All-Star Game. Además, acumula ocho prestigiosas selecciones al equipo ideal de la NBA.

Su punto más alto a nivel individual llegó cuando fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2017-18. En aquella histórica campaña con los Houston Rockets, deslumbró al mundo promediando 30,4 puntos por compromiso.