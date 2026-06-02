El futuro de los Mavericks: un nuevo estadio al norte de Dallas para 2031

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Los Dallas Mavericks han alcanzado un acuerdo preliminar fundamental para la construcción de su nueva y moderna casa. Este inminente traslado marcará un hito, ya que el equipo abandonará el centro de la ciudad por primera vez. La mudanza está proyectada para el año 2031, justo un año después de que la franquicia celebre su 50 aniversario.

El nuevo y ambicioso complejo deportivo se ubicará aproximadamente a 16 kilómetros al norte del corazón de Dallas. El megaproyecto abarcará un inmenso terreno de 104 acres, ubicado en lo que antiguamente era el centro comercial Valley View. Este espacio quedó totalmente liberado para su desarrollo luego de que su demolición concluyera hace tres años.

Liderazgo y visión a largo plazo

La directiva había contemplado inicialmente utilizar la ubicación del actual Ayuntamiento en el centro de la ciudad. Sin embargo, el intenso debate político y estructural sobre la renovación de dicho edificio obligó a buscar mejores alternativas.

Patrick Dumont, gobernador de los Mavericks, y el director ejecutivo Rick Welts, fueron piezas clave en esta decisión. Ambos directivos expresaron durante casi dos años su firme deseo de mantener al equipo dentro de los límites de Dallas.

El principal objetivo de la gerencia siempre fue construir un recinto vanguardista y de uso exclusivo para el baloncesto. Para lograrlo, los Mavericks convencieron a Welts de abandonar su retiro y liderar por completo este monumental proyecto.

Welts es un especialista en este tipo de transiciones, aportando una invaluable experiencia al equipo texano. Anteriormente, orquestó el exitoso traslado de los Golden State Warriors al Chase Center de San Francisco, tras 50 años en Oakland.

Impacto comunitario y el dilema de los Stars

La visión de la franquicia texana va mucho más allá de construir una simple cancha de baloncesto para sus aficionados. El objetivo es crear un destino de uso mixto, vibrante y lleno de vida, con el estadio como gran eje central.

El complejo integrará restaurantes, modernas opciones de entretenimiento, amplios espacios verdes públicos y actividades para toda la familia. La directiva confía en que este magno proyecto será un motor económico vital y un gran catalizador para toda la comunidad.

Esta mudanza marcará el fin de una era, pues en 2031 expirará su actual contrato en el American Airlines Center. Antes de este recinto, el equipo pasó sus primeros 21 años en el histórico Reunion Arena, al suroeste del centro.

Mientras los Mavericks definen su futuro, sus vecinos de la NHL, los Dallas Stars, enfrentan un panorama complejo. Los Stars están inmersos en una disputa legal sobre reubicaciones y aún evalúan si quedarse en el actual pabellón o construir uno propio.