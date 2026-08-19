El fenómeno no se detiene: Revelan las increíbles medidas oficiales de Victor Wembanyama

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Por si no fuera poco el impacto que ya genera sobre la cancha, Victor Wembanyama acaba de dejar al mundo del baloncesto con la boca abierta. Durante la concentración de la selección de Francia, los datos oficiales confirmaron lo que muchos intuían en las imágenes de entrenamiento: el prodigio galo ha registrado una imponente estatura de 2,31 metros (7'7") y una envergadura de brazos que alcanza los 2,51 metros (8'3").

Estas cifras no solo reescriben los libros de anatomía del deporte profesional, sino que confirman que estamos ante un perfil atlético jamás visto en la historia de la liga.

Un impacto defensivo sin precedentes

Añadir más alcance a unos brazos que ya parecían infinitos transforma a Wembanyama en una pesadilla táctica aún mayor para los entrenadores rivales. Una envergadura de 2,51 metros le permite alterar lanzamientos, intimidar en la pintura y cortar líneas de pase prácticamente sin despegar los pies del suelo.

Lo realmente aterrador para la NBA no son solo sus centímetros, sino la fluidez con la que se mueve. En las prácticas con el combinado francés se le ha visto con un manejo de balón cada vez más pulido y un tiro tras bote que desafía cualquier lógica física para alguien de su tamaño.

Motivación al máximo de cara a la nueva temporada

Más allá de los números en la cinta métrica, lo que más entusiasma a los aficionados de los San Antonio Spurs y de la selección francesa es la actitud del jugador. Fuentes presentes en los entrenamientos en Europa afirman que a 'Wemby' se le ve más enfocado, eléctrico y motivado que nunca.

Lejos de conformarse con su sensacional etapa de debutante, el pívot ha aprovechado los últimos meses para realizar un trabajo de fortalecimiento físico impecable. Esa ganancia de masa muscular le está permitiendo absorber el contacto en la zona sin perder la agilidad lateral que lo caracteriza.

Con un físico que sigue evolucionando y un hambre de victoria insaciable, Wembanyama afronta el nuevo curso listo para dar el salto definitivo al estrellato absoluto. Si la temporada pasada ya rozó niveles de MVP en varios tramos, esta versión mejorada promete dominar la liga de principio a fin.