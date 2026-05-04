Denver Nuggets no va a titubear para traspasar a esta figura

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Tras una eliminación prematura y dolorosa en la primera ronda de los Playoffs de 2026 ante los Minnesota Timberwolves (4-2), los Denver Nuggets han entrado en un periodo de reflexión profunda que podría desembocar en el movimiento más significativo de su plantilla desde la obtención del título en 2023. Según informes del reconocido periodista e insider de la NBA, Brett Siegel, la gerencia de Colorado ha comenzado a discutir internamente la posibilidad de traspasar a Aaron Gordon, el "corazón y alma" defensiva del equipo.

Las condiciones de Denver: Un retorno de alto calibre

A diferencia de otros movimientos de reconstrucción, los Nuggets no están buscando una salida desesperada para Gordon. La postura de la oficina central, liderada por Calvin Booth, es estrictamente pragmática.

Esta estrategia responde a la necesidad de Denver de reabastecer sus arcas de activos futuros, mermadas tras años de movimientos agresivos para competir por el campeonato, y al mismo tiempo asegurar que Nikola Jokić siga contando con un escudero de nivel élite que mantenga al equipo en la conversación por el anillo.

El dilema de la salud y el contrato

A sus 30 años, Gordon viene de una temporada 2025-26 marcada por las intermitencias físicas. Las lesiones en el tendón de la corva y la pantorrilla limitaron su participación a solo 36 juegos de temporada regular y mermaron su impacto en la serie ante Minnesota. A esto se suma un factor financiero determinante: Gordon entrará próximamente en la fase más costosa de su extensión de contrato, con un salario proyectado que superará los 31 millones de dólares para la campaña 2026-27.

Para una franquicia que lucha por mantenerse por debajo del "segundo delantal" del impuesto de lujo, el alto costo de Gordon, sumado a las extensiones de Jamal Murray y las proyecciones de jóvenes como Christian Braun, obliga a la directiva a cuestionar si el ala-pívot sigue siendo la pieza costo-efectiva que el equipo necesita.

Pretendientes de lujo: Lakers, Celtics y Suns en la mira

El mercado por un jugador del perfil de Aaron Gordon —capaz de defender múltiples posiciones, correr la cancha y anotar con eficiencia sin necesidad de un alto uso de balón— es inmenso. Fuentes de la liga indican que equipos con aspiraciones inmediatas de título, como Los Ángeles Lakers, Boston Celtics y Phoenix Suns, ya están preparando ofertas preliminares de cara al Draft de la NBA de 2026.

Los Lakers, en particular, buscan un perfil físico que complemente a Luka Doncic, mientras que Phoenix ve en Gordon la pieza defensiva que les faltó en su última campaña. Sin embargo, pocos equipos cuentan con el paquete combinado de "picks" de primera ronda y un titular de impacto inmediato que Denver exige para desprenderse de su pieza clave.