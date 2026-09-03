De héroe a pesadilla: El catastrófico paso de Kawhi Leonard por los Clippers

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Nadie imaginó que el esperado regreso de Kawhi Leonard a su ciudad natal terminaría en un desastre sin precedentes. Tras ser recibido como el gran salvador en 2019, su etapa de siete años con los Clippers no solo fracasó en la duela, sino que dejó a la franquicia sumida en una profunda crisis. Hoy, el equipo enfrenta severas sanciones que han hipotecado por completo su futuro deportivo.

El escándalo de evasión salarial

El golpe de gracia para la organización llegó cuando el comisionado Adam Silver impuso castigos ejemplares y sin precedentes. La liga descubrió un esquema de evasión del límite salarial relacionado directamente con la compensación económica de Leonard. Se utilizaron presuntos contratos publicitarios ficticios con empresas estrechamente vinculadas al propietario del equipo, Steve Ballmer.

Aunque la directiva de los Clippers aseguró que apelará enérgicamente estas conclusiones, el daño a su reputación ya está hecho. El jugador, por su parte, intentó limpiar su imagen asumiendo la responsabilidad por los "errores de juicio" cometidos por su círculo íntimo y representantes comerciales.

Sanciones históricas para la franquicia

Las consecuencias dictaminadas por la NBA son absolutamente devastadoras para las aspiraciones del equipo californiano. La liga impuso una multa de 30 millones de dólares a la franquicia y suspendió a altos directivos. Además, el propio Leonard recibió una sanción económica personal tasada en 700.000 dólares.

Sin embargo, el castigo más letal y doloroso es la pérdida obligatoria de cinco selecciones de primera ronda del draft. Este brutal déficit de talento joven y herramientas de cambio afectará al equipo de manera ininterrumpida desde la temporada 2029 hasta el año 2033.

Un costo deportivo incalculable

Si sumamos las piezas entregadas originalmente en 2019 para rodear a Leonard, el balance general resulta aterrador. La franquicia angelina sacrificó a un futuro candidato al MVP como Shai Gilgeous-Alexander, además del control total de múltiples selecciones de primera ronda. Todo esto para complacer al estelar alero.

A cambio, los Clippers obtuvieron a un jugador franquicia talentoso, pero que apenas disputó el 60% de los encuentros debido a lesiones. Al final de su turbulenta etapa, este ambicioso y costoso proyecto apenas pudo regalarle a sus fanáticos tres series de playoffs ganadas.

El futuro incierto en Los Ángeles

En un intento desesperado por reconstruirse en este 2026, los Clippers enviaron a Leonard de vuelta a los Raptors. Aunque recuperaron algo de capital de draft en el megacambio, la realidad es que el equipo no tendrá control total de sus propias selecciones de primera ronda hasta 2034.

Mientras Kawhi competirá nuevamente por un título en Canadá, con una sanción monetaria que apenas roza sus finanzas, los fanáticos angelinos sufren. Ahora, la mermada franquicia deberá rogar que el mercado de agentes libres, atraídos por las luces de Los Ángeles, los salve de la mediocridad absoluta.