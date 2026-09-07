¿Chantaje a Denver? La insólita exigencia de la liga para aceptar el traspaso de Cam Johnson

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La gerencia de los Denver Nuggets se ha visto envuelta en un complejo escenario dentro del mercado de traspasos de la NBA, luego de que rivales de la liga intentaran tomar ventaja de la particular situación financiera de la franquicia. Diversas organizaciones han exigido la inclusión de valiosas selecciones del draft junto al alero Cam Johnson como condición obligatoria en las conversaciones exploratorias de canje.

Denver podría enfrentar otras exigencias por el traspaso de Cam Johnson

La postura adoptada por múltiples equipos responde al análisis de la estructura salarial de los Nuggets, la cual enfrenta restricciones operativas derivadas de las normativas financieras del convenio colectivo de la NBA. Rivalizando en un mercado altamente competitivo, los ejecutivos de otras organizaciones buscaron condicionar cualquier acuerdo exigiendo que Denver entregara capital de draft adicional a cambio de absorber el contrato de Johnson, intentando sacar provecho de la urgencia del equipo por ganar flexibilidad salarial.

Cam Johnson, reconocido en el circuito por su versatilidad perimetral, precisión en el tiro exterior y solidez defensiva, representa una pieza de alto impacto para cualquier esquema competitivo. Sin embargo, el intento de depreciar su valor comercial por parte de otras franquicias ha generado una firme postura por parte de la directiva de Denver, que no está dispuesta a desprenderse de sus activos del futuro a un precio desmedido ni bajo presión financiera externa.

Denver quiere asegurar su futuro

El departamento de operaciones de baloncesto de la franquicia de Colorado ha mantenido una filosofía clara de preservación de activos clave para asegurar la estabilidad del proyecto deportivo a mediano y largo plazo. A pesar del acoso del mercado y de las pretensiones de los rivales, la organización se mantiene enfocada en estructurar movimientos estratégicos que protejan la competitividad del plantel sin comprometer las elecciones de primera ronda ni el capital del draft necesario para futuras maniobras.

Fuentes del entorno directivo indican que los Nuggets continúan evaluando alternativas comerciales en sus propios términos, priorizando negociaciones que otorguen un retorno justo por sus jugadores y restablezcan la flexibilidad presupuestaria deseada. La gerencia no cederá ante exigencias desproporcionadas y reitera su compromiso de construir un equipo de élite alrededor de su núcleo principal sin hipotecar el futuro de la institución.