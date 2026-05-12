Austin Reaves ya tendría asegurado un mega contrato en otras franquicias

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El futuro de la plantilla de Los Ángeles Lakers enfrenta uno de sus mayores desafíos estratégicos tras revelarse el creciente interés de múltiples franquicias por los servicios de Austin Reaves. Según informes del prestigioso periodista Sam Amick de The Athletic, tanto el Utah Jazz como los Atlanta Hawks han emergido como contendientes con un "interés conocido" para adquirir al talentoso escolta en la próxima ventana de negociaciones.

Una valoración de superestrella: 40 millones de dólares anuales

La noticia que ha sacudido los cimientos financieros de la liga no es solo el interés de estos equipos, sino el valor de mercado que ha alcanzado el jugador. Fuentes cercanas a las proyecciones de la agencia libre indican que se espera que Austin Reaves exija un contrato que ronde los 40 millones de dólares anuales.

Esta cifra sitúa a Reaves en un nuevo escalafón salarial, reflejando su evolución de ser un jugador no seleccionado en el draft a convertirse en una pieza de élite en la rotación de un equipo contendiente. Para el Utah Jazz y los Atlanta Hawks, este movimiento representaría una inversión masiva destinada a consolidar sus respectivos proyectos de reconstrucción y competitividad.

Utah y Atlanta: Dos destinos con ambiciones claras

El interés del Utah Jazz responde a su necesidad de incorporar un generador de juego con alto coeficiente intelectual deportivo que pueda liderar su joven núcleo. La gerencia de Utah, conocida por su agresividad en el mercado, ve en Reaves al complemento ideal para su estructura técnica.

Por otro lado, los Atlanta Hawks buscan en Reaves una pieza que aporte equilibrio defensivo y eficiencia en el tiro exterior, cualidades que han sido la firma del jugador durante su estancia en Los Ángeles. La posibilidad de emparejar a Reaves con su actual núcleo ofensivo es vista en Atlanta como un salto de calidad necesario para regresar a la élite de la Conferencia Este.

El dilema de los Lakers: Química vs. Presupuesto

Para la gerencia de los Lakers, esta información añade una presión significativa. Recientemente, se ha reportado que la figura central del equipo, Luka Dončić, ha manifestado su deseo de mantener a Reaves como una pieza inamovible del esquema, considerándolo vital para las aspiraciones al título. Sin embargo, una oferta externa que alcance los 40 millones de dólares anuales obligará a la organización angelina a realizar una ingeniería salarial sin precedentes para retener al jugador.