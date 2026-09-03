¿Adiós a Detroit? La jugosa oferta que alejaría a Jalen Duren de los Pistons

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Las aguas continúan agitadas en las oficinas de la NBA. Mientras las negociaciones contractuales entre los Detroit Pistons y su pívot estrella Jalen Duren se mantienen en un tenso estancamiento, diversos analistas de la liga coinciden en que los Los Angeles Clippers se perfilan como un candidato «muy evidente» con la motivación económica e imperativo deportivo necesarios para ofrecerle un contrato por encima del valor de mercado al pívot de 22 años en la agencia libre de 2027.

El estancamiento en Detroit que abre la puerta

Jalen Duren viene de consolidarse como una de las piezas jóvenes más dominantes de la pintura en la Conferencia Este. Tras registrar promedios destacados de 19.5 puntos y 10.5 rebotes por partido durante la última campaña, el interno busca un contrato a largo plazo que supere los 40 millones de dólares anuales. Sin embargo, la directiva de los Pistons ha mantenido una postura cautelosa con ofertas cercanas a los 35 millones por temporada, generando una brecha financiera que no se ha podido cerrar.

Si la franquicia de Míchigan no logra acordar una extensión multianual antes de las fechas límite, la alternativa más radical para Duren sería firmar su oferta cualificada de 9.6 millones de dólares para la temporada 2026-2027. Esta decisión convertiría al joven pívot en agente libre sin restricciones durante el verano de 2027, despojando a Detroit del derecho a igualar ofertas externas.

Los Clippers y la urgencia de renovación interior

Es precisamente en ese escenario de agencia libre ilimitada donde la franquicia angelina emerge como un actor protagónico. Con la reestructuración progresiva de su nómina y la búsqueda de rejuvenecer su columna vertebral, los Clippers proyectan contar con el espacio salarial suficiente en 2027 para realizar un movimiento agresivo.

Expertos del mercado de la NBA señalan que el perfil de Duren encaja a la perfección con el estilo físico y de alto impacto defensivo que requiere el conjunto de Los Ángeles. La oportunidad de sumar a un pívot All-Star en ascenso, capaz de dominar ambos tableros y proteger el aro, justifica plenamente que la gerencia angelina esté dispuesta a «pagar de más» (overpay) para tentarlo a mudarse a California.