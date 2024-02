Lanzamiento de los lentes de Vision Pro causan furor: Así se experimenta la realidad mixta (+Video)

El lanzamiento de los lentes de Vision Pro de Apple, promete ser la combinación perfecta de la vida real y la virtual.

El hecho quedó registrado por los compradores, quienes compartieron múltiples audiovisuales mediante las plataformas digitales.

La propuesta tecnológica, se posicionó en las redes sociales donde los usuarios compartieron escenas utilizándolos, principalmente en restaurantes y calles.

Mientras que, la policía realizó la detención de los primeros usuarios por el uso de las gafas al conducir, considerándolas como altamente peligrosas.

El pasado viernes, las tiendas de Apple iniciaron las ventas de los lentes Vision Pro que tienen un precio de 3.499 dólares.

Diversos medios aseveran que desencadena una polémica debido a la inmersión total en la realidad aumentada en el desenvolvimiento de actividades diarias. De hecho, los videos compartidos en redes sociales reflejan el riesgo latente de los dispositivos tecnológicos, al evidenciar peatones cruzando la calle sin percatarse. Otros internautas, difunden clics en compañía de otras personas, sin mostrar mayor interés en mantener comunicación.

En este sentido, el diario The New York Times reseñó que es “un producto interesante, uno que se estuvo fabricando durante muchos años y con miles de millones de dólares”.

“Incluso después de probarlo, todavía no tengo idea de para quién o para qué se supone que es esta cosa”, agregó.

Además, la invención vanguardita contempla el uso de pantallas compartidas flotantes, donde el usuario puede ser “multitasking”, desempeñando varias tareas al mismo tiempo.

Por su parte, los críticos lo califican como “sorprendente”, destacando la calidad de la imagen y la apertura y el cierre de aplicaciones con los ojos y los dedos.

No obstante, aseguran que son “ruidosos” y requieren una batería voluminosa.

Asimismo, la compañía de la manzanita señala que se trata de su primera incursión en la “computación espacial”.

Para finales del 2024, las gafas de realidad aumentada estarán disponibles en varios países, según confirmó el Jefe de Apple, Tim Cook.

Por último, la compañía estadounidense Apple tiene prevista la venta de 600.000 unidades en este año.