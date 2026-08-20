US Open rompe su marca con la bolsa de premios más grande la historia

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El Abierto de Estados Unidos vuelve a hacer historia fuera de las pistas al anunciar un incremento del 20 % en su bolsa global de premios para la edición 2026. Con una cifra récord de 108 millones de dólares a repartir, el cuarto y último Grand Slam de la temporada se consagra como el evento que más dinero distribuirá en los anales del tenis mundial.

Los campeones individuales de los cuadros masculino y femenino se embolsarán 5,5 millones de dólares cada uno, superando los 5 millones que se adjudicaron Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka el año pasado en Nueva York.

Este monto representa el botín más alto entregado por un torneo oficial de Grand Slam, quedando únicamente por detrás de los 6 millones de dólares de la exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita.

Premios sin precedentes en todas las rondas

El compromiso financiero de la organización estadounidense alcanzará a todos los escalones de la competencia:

Campeones individuales: $5.500.000

Subcampeones individuales: $2.800.000

Primera ronda (mínimo garantizado): $140.000 (cifra récord en un major)

Campeones de dobles (por pareja): $1.000.000

Las máximas estrellas en el aire por problemas físicos

A pesar de la expectativa millonaria, la cita neoyorquina está programada pra que comience el próximo 30 de agosto al 13 de septiembre.

Tanto el español Carlos Alcaraz como el número uno del ranking, Jannik Sinner, mantienen en duda su presencia o ritmo óptimo. El murciano no juega de manera oficial desde abril tras una lesión de muñeca sufrida en Barcelona, mientras que el italiano lidia con molestias en la rodilla derecha que lo han dejado al margen del circuito desde la final de Wimbledon.