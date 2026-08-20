Golpazo en Cincinnati: Tommy Paul remonta al primer sembrado Alexander Zverev y firma su boleto a cuartos

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El Masters 1000 de Cincinnati se ha quedado sin su principal candidato al título en la ronda de octavos de final. El estadounidense Tommy Paul concretó una de las victorias más destacadas de la jornada al derrotar al alemán Alexander Zverev con pizarra de 4-6, 7-6 (6) y 6-4, firmando la eliminación del máximo preclasificado del cuadro masculino.

Resistencia y remontada bajo presión

Zverev tomó la ventaja inicial imponiendo condiciones con su servicio para llevarse el primer set por 6-4. Sin embargo, Paul ajustó su propuesta táctica desde el fondo de la pista y apretó en los momentos de mayor exigencia:

Punto de quiebre en el desempate: El segundo parcial se definió en un dramático tie-break , donde el tenista local salvó la presión para llevarse la muerte súbita por 8-6 y forzar el set decisivo.

El segundo parcial se definió en un dramático , donde el tenista local salvó la presión para llevarse la muerte súbita por 8-6 y forzar el set decisivo. Cierre de autoridad: En el tercer parcial, Paul mantuvo la solidez con sus primeros saques y aprovechó las oportunidades de quiebre para sellar la victoria con un 6-4 definitivo.

Con este triunfo ante el número uno del cuadro, Tommy Paul consolida un gran paso en el certamen estadounidense. Su rival en la fase de cuartos de final será el italiano Flavio Cobolli, en un duelo donde el tenista local buscará el pase a las semifinales del torneo.