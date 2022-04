Wimbledon y el veto a los tenistas rusos deja un oscuro precedente

Samuel Aldrey | @SamuelAldrey

El miércoles, el All England Lawn Tennis Club -más conocido por ser la sede del Grand Slam de Wimbledon- tomó la decisión de prohibir a los deportistas rusos y bielorrusos competir en el evento del Grand Slam sobre hierba debido al papel de estos países en la actual guerra de Ucrania.

La controvertida decisión, que supone la primera vez que se prohíbe a los jugadores competir por motivos de nacionalidad desde que se excluyera a los jugadores alemanes y japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, supuso que los rusos Daniil Medvedev, número 2 del mundo, y Andrey Rublev, número 8, así como la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuarta clasificada, y Victoria Azarenka, número 18 del mundo, estuvieran entre los excluidos del torneo.

Andrey Rublev es el primer jugador ruso de alto nivel que se pronuncia sobre la propuesta de prohibición de Wimbledon. En un comunicado publicado el miércoles, el AELTC reveló que la decisión se tomó en un esfuerzo por "limitar la influencia global de Rusia a través de los medios más fuertes posibles".

Now It’s not about tennis

It’s not about sport

It’s about having peace all over the world

We need to support each other🌎🖤



Thank you Dubai @ddftennis #10 pic.twitter.com/hMUOiJXbP7