Carlos Alcaraz debuta con victoria en Barcelona

El joven español, Carlos Alcaraz, se llevó la victoria en su debut en el ATP 500 de Barcelona Open Banc Sabadell (Trofeo Conde de Godó) tras vencer en tres sets al surcoreano Soon-Woo Kwon por 6-1, 2-6, y 6-2 en una hora y 33 minutos.

"Muy contento de haber conseguido mi primera victoria en este torneo. Lo seguía ya cuando era pequeño y estoy muy contento de haber ganado hoy. He empezado bien, no he dejado entrar mucho en el partido a mi rival. Luego sí que ha entrado más pero lo he podido contener y acabar ganando el partido", dijo el murciano en rueda de prensa tras su victoria en el Godó.



Alcaraz se medirá este jueves ante su compatriota Jaume Munar en los octavos de final.