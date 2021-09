Sabalenka barre a Krejcikova y jugará con Fernández en semis

Tenis

Martes 7| 9:46 pm





Nueva York.



Sabalenka, de 23 años, que este año también fue semifinalista en Wimbledon y disputa por cuarta vez el Abierto, tendrá como próxima rival a la canadiense Leylah Fernández, que en el primer partido de cuartos ganó por 6-3, 3-6 y 7-6 (5) a la ucraniana Elina Svitolina, quinta favorita.



El duelo entre ambas será el primero que protagonicen en el circuito de la WTA con Fernández como 73 del mundo.



Sabalenka, que se enfrentaba por segunda vez a Krejcikova, de 25 años, actual campeona del Abierto de Francia, no dio ninguna opción a su rival y tuvo un dominio completo durante los 86 minutos de partido.



La semifinalista del Abierto acabó el partido con 22 golpes ganadores y 23 errores no forzados, además de seis aces y siete dobles faltas, su único punto débil del partido, aunque solo cedió una vez el servicio por cuatro quiebres que hizo.



Mientras que Krejcikova, que en la cuarta ronda fue la verdugo de las española Garbiñe Muguruza, novena cabeza de serie, y disputaba por primera vez el Abierto de Estados Unidos, acabó el partido con apenas 14 golpes ganadores y cometió 29 errores no forzados. EFE